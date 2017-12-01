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Политика
01.12.2017
Анна Снежкина
Лукашенко предложил своему «двойнику» работу «на троих»

Лукашенко и Рахмон обменялись любезностями в Минске и обсудили совместное будущее.

Беларусь предлагает Таджикистану совместно работать на рынке Афганистана, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

– Мы много встречаемся и встречались с руководством, бизнес-кругами, политической элитой Афганистана. Как бы там ни было трудно, все-таки там живут миллионы людей, и они нас часто просят, чтобы мы помогли с технологиями и открыли там производства. И я подумал, что если бы мы с вами начали создавать эти предприятия в Таджикистане, в Афганистане (именно с привлечением ваших людей), мы бы это сделали мгновенно.

Вы хорошими были бы для нас консультантами и проводниками, потому что лучше вас ситуацию в Афганистане, как я вижу, никто не знает. Это хорошая была бы работа на троих.

Лукашенко пообещал направить в Таджикистан руководство крупнейших компаний для изучения возможностей создания новых СП:

– Я пошлю руководителей крупнейших компаний, в товарах которых вы нуждаетесь, и мы попробуем создать в Таджикистане совместное производство. Оно будет работать и на Таджикистан, и на третьи страны. Думаю, эту идею нам следует обсудить и дать жесткое поручение тем, кто должен ее исполнить.

Глава Беларуси отметил, что еще с советских времен у него сложились хорошие впечатления о Таджикистане и его столице, и «такое отношение только укрепилось после того, как он посещал эту страну уже в качестве президента». Кстати, в последний раз Лукашенко был в Душанбе два года назад, где, как и накануне в Минске, встречались лидеры ОДКБ (тогда угощались сухофруктами, накануне в белорусской столице – салом).

– Мы давние друзья с вами. Я очень люблю Таджикистан. Я был у вас на родине, видел ваше сельское хозяйство, ваше производство, алюминиевый мощный комбинат. Я люблю ваши горы, бывал там вместе с вами, видел эти реки. И хоть у вас сейчас, как вы сказали, маловодье и не хватает дождей, тем не менее это прекрасные красивые горные речки. Я в мире везде уже побывал, но такой красоты не видел. Я искренне хотел бы, чтобы наши с вами отношения – таджикского и белорусского народов – были точно такими красивыми.

Отметим, что Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона действительно связывают давние теплые отношения и даже – сходство в стиле правления.

Бесконечное переписывание Конституции, расправа над оппонентами и «элегантные» победы на выборах — такое ощущение, что история правления Эмомали Рахмона списана с его белорусского коллеги. А после прошедшего в Таджикистане референдума, который позволил президенту переизбираться до бесконечности, это стало еще более очевидно.

 
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