«Не зевай, честной народ, – Батька девок раздаёт!»

«Салідарнасць» собрала реакцию пользователей соцсетей на фото эскорта на саммите ОДКБ.

Раздача Александром Лукашенко VIP-гостям саммита ОДКБ «девушек невиданной красоты» из службы делового протокола стала сенсацией мероприятия.

«Салідарнасць» собрала реакцию на это событие пользователей соцсетей в Беларуси и России.

Напомним, нашумевшее фото появилось в статье «Девушки по геополитическим вызовам» корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова.

На странице издания в Facebook фото собрало более тысячи лайков и около 130 комментариев. Приведем некоторые из них:

«Вполне согласуется с традициями восточных деспотов, русского помещичьего класса и прочего подобного люда – предоставить дорогому гостю красивую женщину для согревания постели».

«Судя по стойке звание есть у трёх справа, две остальные из другого ведомства».

«К вопросу о секшл харассменте и бедном, затурканном Харви Вайнштейне».

Часть комментаторов осталась довольна красотой девушек, чего нельзя сказать об отношении к их нарядам:

«Девушки очень красивые. Но во что они одеты? Кто их одел в это безобразие? В Беларуси такое количество талантливых дизайнеров, которые моделируют и производят потрясающую одежду! А эта одежонка, конечно, убогая».

«Такие наряды испортят любую «невиданную красоту». Не то буфетчицы, не то стюардессы».

«Кто дизайнер этих нарядов? Та же фирма, что России олимпийскую форму придумала?».