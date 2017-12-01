Снято! Доставшаяся Путину блондинка ранее засветилась с Шакутиным и Лукашенко

Девушка, которая сопровождала российского президента в качестве эскорта на саммите ОДКБ, уже мелькала ранее на фото с первыми лицами страны.

Напомним, раздача Александром Лукашенко приезжим гостям «девушек невиданной красоты» из службы делового протокола стала настоящей сенсацией мероприятия.

— Да, такого еще не было! — поражался спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Особенно обратила на себя внимание светловолосая красавица, которая досталась российскому президенту. Поскольку всех остальных девушек уже разобрали другие лидеры, Владимир Владимирович вынужден был забрать ее последней.

Правда, последней она оказалась лишь по счету, а не по статусу. «Блондинка Путина» ранее уже светилась в кадре с первыми лицами.

Например, 11 ноября девушка была в числе тех, кто пришел посмотреть вместе с Александром Лукашенко теннис на «Чижовка-Арене». На трибуне от руководителя страны ее отделял лишь Сергей Тетерин, с другой стороны от красавицы сидел один из «кошельков Лукашенко» Александр Шакутин.

А днем позже, в воскресенье, 12 ноября, девушка уже любовалась теннисом рядом с президентом.

Фото «Прессбол»