Класковский: «В подобной казуистике белорусские власти достаточно изощрены»

Как отреагирует Запад на прекращение дела «Белого легиона»?

Политический обозреватель Александр Класковский считает, что Запад будет удовлетворен решением прекратить скандальное дело.

— Собственно, давление Запада и стало одним из факторов, повлиявших на решение властей спустить дело на тормозах. Насколько я знаю, было и серьезное закулисное давление. Мы можем судить об этом и по тому симптому, что именно перед летней сессией Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске из СИЗО вышли последние фигуранты этого дела. Правда, под подписку о невыезде, но уже тогда было понятно, что власти отыгрывают назад, — говорит эксперт.

По мнению политического обозревателя, на Западе не станут придираться к тому, что участников дела фактически ни за что арестовали и оболгали в СМИ:

— Там прекрасно отдают себе отчет о природе местного режима и не тешат себя иллюзиями, что он перековался и смягчился. И сейчас западная политика относительно Беларуси приобрела ярко выраженный прагматический характер. Кто-то это называет realpolitik, оппозиция расценивает это, как измену принципам, но мы видим, что Европа сейчас готова на многое закрывать глаза, и на первый план выходит прагматичное взаимодействие.

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