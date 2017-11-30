В письме «фрау А» поставлена точка: «У Лукашенко поменялось настроение»

27 ноября прекращено уголовное преследование всех участников дела «Белого легиона».

Материалы дела переданы в прокуратуру, заявил в четверг глава Следственного комитета Иван Носкевич на пресс-конференции в Могилеве, сообщает TUT.BY.

— Предварительное расследование по уголовному делу закончено. 27 ноября следователем принято решение о прекращении уголовного преследования всех фигурантов по делу и о прекращении самого расследования уголовного дела. Мы полагаем, что в этом деле поставлена точка. Уголовное дело направлено прокурору для изучения и оценки законности принятого решения. Все фигуранты по делу в настоящий момент начали ознакомление с постановлением о прекращении и с материалами дела по их ходатайству, — сказал Носкевич.

Фрау Анекдот

Напомним, дело о массовых беспорядках появилось в марте после письма «фрау А.» на имя Лукашенко. По делу, которое назвали «дело патриотов», фигурантами проходили 35 человек, из них большинство обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании.

Подполковник запаса КГБ: «Патроны холостые. Ружья недоукомплектованные, помповые»

В сети обсуждают хорошую новость о том, что дело прекращено, но вспоминают, что его сопровождало. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«А что со скрывшимся украинцем из черного джипа-то?!»

«Ну что, теперь Фрау А — в розыск, за клевету и дачу ложных показаний?»

«А как же пафосные задержания, оружие и угроза национальной безопасности?»

«Надо бы кино снять, сюжет больно хороший».

«Спектакль окончен, гаснет свет…»

«Колесики крутятся, система работает»

Отреагировали на новость и лидеры мнений.

Журналист Анджей Почобут, Facebook:

«И Лукашенко говорил, и БТ вещало, и «Советская Б.» писала... Страху нагнали: боевики, оружие, переворот, тренировочные лагеря в Польше, заграничное финансирование...

И вот тебе на — Следственный Комитет прекратил уголовное дело.

В сети вопрошают: «В следующий раз, когда они опять будут пугать боевиками, кто же им поверит?»

Неужели вы еще не поняли, что власти уже не нужно, чтобы ей верили. То есть, если поверят — хорошо, нет — ничего страшного.

Власти нужно, чтобы ее боялись.

Именно для этого было нужно дело «Белого легиона». Так сказать, напомнить некоторым, а то забываться стали. Свою роль это дело выполнило. И теперь за ненужностью (от него ж на последующих этапах одни проблемы) его закрыли.

Колесики крутятся, система работает».

Политик Андрей Дмитриев, Facebook:

«Дело «Белого легиона» официально прекратили. Джип, прорывавший границу, исчез. Заговора нет, как и кладок металлических прутов в лесу. Что осталось?

Поломанные судьбы, слезы и страх близких, ухудшение отношений с ЕС/США, увеличение недоверия между гражданским обществом и государством.

Я рад, что вся эта ситуация не зашла дальше, но не могу не думать о том, что ее в принципе могло не быть».

Поротников: «Все ждали, что суд состоится»

– Это решение, конечно, полная неожиданность, – отметил в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. – Все ждали, что суд состоится и будет какое-то наказание, пусть даже без реального ограничения свободы фигурантов дела.

По мнению эксперта, политически такой сценарий всех устраивал, в том числе и Запад, которому было важно, чтобы в стране не появилось новых политзаключенных.

– Но у Александра Лукашенко, видимо, поменялось настроение, понял, что сделал глупость, – подчеркнул собеседник.

Андрей Поротников уверен, что дело «Белого легиона» – это следствие тех протестов, которые случились в Беларуси весной:

– Они оказались неожиданными для власти и по массовости, и по географическому размаху. А для Лукашенко, который верит в то что он народный президент, стало очевидно, что ситуация выглядит несколько по-другому. После этого он отдал приказ сделать то, что было сделано. Сейчас он пришел в себя и, будучи политиком достаточно расчетливым, понял, что продолжение этого цирка может создать больше проблем, чем его прекращение.

Эксперт считает, что не последнюю роль сыграл «характер отношений между Лукашенко и Путиным»:

– Лукашенко решил также не слишком часто оглядываться на мнение Москвы.