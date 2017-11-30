В письме «фрау А» поставлена точка: «У Лукашенко поменялось настроение»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
Kaunas - Best Western
НОВОСТИ
Курсы доллара и евро обновили ноябрьский максимум
Цитата дня. Медведев объяснил бедность России недоразвитостью
Экономист: «Госсобственность в Беларуси может сохраняться до состояния Зимбабве»
64 зуба Лаврова и Макея. Фотофакт
Кроме шуток. В Беларуси будут «деревни будущего»
По факту резонансного нападения на банк в Могилеве возбуждено еще одно дело
Русый подтвердил, что молодежь на селе не задерживается
Цифра дня. На Витебщине больше 100 хозяйств, где сотрудники получают до 400 рублей
К визиту Назарбаева телеканал ОНТ подготовил сюжет с картой Монголии. Фотофакт
Блогер оценил крымский разводон туристов: «Пытаются по мелкому додоить»
Адвакатка Саньнікава і Дашкевіча — ў ЗША: «15-гадзінны працоўны дзень здараецца часта»
Более миллиона пользователей «ВКонтакте» стали жертвами мошенников
Хорватский генерал, выпивший яд на заседании Гаагского трибунала, умер
Россию готовят к резкому ухудшению экономической ситуации
Столичный суд не признал слово «чмо» ругательством
Как белорусы будут отдыхать на Новый год и не только
«Это все волшебные варежки!» Скардино одержала первую в карьере победу на Кубке мира
Нарциссизм в соцсетях: психотерапевт рассказал о проблеме белорусов
Чтобы сдать президентскую больницу к Новому году, с других объектов перекидывают миллионы долларов
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Российская телеведущая назвала Беларусь «гулящей женой»
«По сравнению с Россией, мы выглядим нищей африканской страной»
Ладутько рассмешил народ. «Давайте введем утилизационный сбор на людей!»
Чему Лукашенко стоит поучиться у Назарбаева
Лукашенко разрешил мыть яйца так, как захочется
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Заико: «Для белорусов, которые хотят иметь «по 500», Евразийский союз выгоден»
Как Кадыров российскую журналистку выгуливал, а вокруг ни души
«Мой отец – Павел Шеремет»
Шнур: «Видно, мы не домолились где-то, что не может православная ракета на орбиту выйти, спутники неся»
В Ляховичах муж за $ 50 нанял «киллера», чтобы тот вколол его жене зараженную ВИЧ кровь
«Ребята на ТВ, вы там совсем уже оскотинились?»
«Была призрачная надежда купить новую машину. Обломись, Беларусь!»
Реплика дня: «Правительство отныне контролирует цены на пиявки. На пиявки!!!»
В декрете №7 — только один штраф. Но бизнес его очень боится
Романчук о Декрете №7: «Номенклатура переиграла Лукашенко»
Экономисты: крупные белорусские предприятия инвесторам больше не интересны
«Чиновники — это такие же люди, которые ходят по тем же разбитым дорогам»
«После нормализации отношений между Беларусью и Западом бюджет для вашей страны был увеличен»
На вакансию «ничего не делать и получать за это деньги» белорусы прислали больше 800 резюме
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит «чеховский» дом на миллион, который итальянец построил под Минском
Два фото. Как Лукашенко из народного президента превратился в президента без народа
На оживленной улице Пинска провалился тротуар – под ним оказалась огромная дыра
Революция в мире супермоделей: кто сверг Жизель Бюндхен с трона
Сколько автомобилей в автопарке главы Беларуси?
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
30.11.2017
Салiдарнасць
В письме «фрау А» поставлена точка: «У Лукашенко поменялось настроение»

27 ноября прекращено уголовное преследование всех участников дела «Белого легиона».

Материалы дела переданы в прокуратуру, заявил в четверг глава Следственного комитета Иван Носкевич на пресс-конференции в Могилеве, сообщает TUT.BY.

— Предварительное расследование по уголовному делу закончено. 27 ноября следователем принято решение о прекращении уголовного преследования всех фигурантов по делу и о прекращении самого расследования уголовного дела. Мы полагаем, что в этом деле поставлена точка. Уголовное дело направлено прокурору для изучения и оценки законности принятого решения. Все фигуранты по делу в настоящий момент начали ознакомление с постановлением о прекращении и с материалами дела по их ходатайству, — сказал Носкевич.

Фрау Анекдот

Напомним, дело о массовых беспорядках появилось в марте после письма «фрау А.» на имя Лукашенко. По делу, которое назвали «дело патриотов», фигурантами проходили 35 человек, из них большинство обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании.

Подполковник запаса КГБ: «Патроны холостые. Ружья недоукомплектованные, помповые»

В сети обсуждают хорошую новость о том, что дело прекращено, но вспоминают, что его сопровождало. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«А что со скрывшимся украинцем из черного джипа-то?!»

«Ну что, теперь Фрау А — в розыск, за клевету и дачу ложных показаний?»

«А как же пафосные задержания, оружие и угроза национальной безопасности?»

«Надо бы кино снять, сюжет больно хороший».

«Спектакль окончен, гаснет свет…»

«Колесики крутятся, система работает»

Отреагировали на новость и лидеры мнений.

Журналист Анджей Почобут, Facebook:

«И Лукашенко говорил, и БТ вещало, и «Советская Б.» писала... Страху нагнали: боевики, оружие, переворот, тренировочные лагеря в Польше, заграничное финансирование...

И вот тебе на — Следственный Комитет прекратил уголовное дело.

В сети вопрошают: «В следующий раз, когда они опять будут пугать боевиками, кто же им поверит?»

Неужели вы еще не поняли, что власти уже не нужно, чтобы ей верили. То есть, если поверят — хорошо, нет — ничего страшного.

Власти нужно, чтобы ее боялись.

Именно для этого было нужно дело «Белого легиона». Так сказать, напомнить некоторым, а то забываться стали. Свою роль это дело выполнило. И теперь за ненужностью (от него ж на последующих этапах одни проблемы) его закрыли.

Колесики крутятся, система работает».

Политик Андрей Дмитриев, Facebook:

«Дело «Белого легиона» официально прекратили. Джип, прорывавший границу, исчез. Заговора нет, как и кладок металлических прутов в лесу. Что осталось?

Поломанные судьбы, слезы и страх близких, ухудшение отношений с ЕС/США, увеличение недоверия между гражданским обществом и государством.

Я рад, что вся эта ситуация не зашла дальше, но не могу не думать о том, что ее в принципе могло не быть».

Поротников: «Все ждали, что суд состоится»

– Это решение, конечно, полная неожиданность, – отметил в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. – Все ждали, что суд состоится и будет какое-то наказание, пусть даже без реального ограничения свободы фигурантов дела.

По мнению эксперта, политически такой сценарий всех устраивал, в том числе и Запад, которому было важно, чтобы в стране не появилось новых политзаключенных.

– Но у Александра Лукашенко, видимо, поменялось настроение, понял, что сделал глупость, – подчеркнул собеседник.

Андрей Поротников уверен, что дело «Белого легиона» – это следствие тех протестов, которые случились в Беларуси весной:

– Они оказались неожиданными для власти и по массовости, и по географическому размаху. А для Лукашенко, который верит в то что он народный президент, стало очевидно, что ситуация выглядит несколько по-другому. После этого он отдал приказ сделать то, что было сделано. Сейчас он пришел в себя и, будучи политиком достаточно расчетливым, понял, что продолжение этого цирка может создать больше проблем, чем его прекращение.

Эксперт считает, что не последнюю роль сыграл «характер отношений между Лукашенко и Путиным»:

– Лукашенко решил также не слишком часто оглядываться на мнение Москвы.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:12)
Главное
В письме «фрау А» поставлена точка: «У Лукашенко поменялось настроение»
Заико: «Там, где скрытые коммунисты находятся у руля, люди всегда живут бедно»
64 зуба Лаврова и Макея. Фотофакт
Психолог: «Мамочки, у вас есть в жизни не только дети. Жизнь продолжается!»
«Таких руководителей, как Ладутько, нужно увольнять без права пожизненно прикасаться к госсобственности»
Русской женщине иногда хочется влепить по щщам
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY