Русый подтвердил, что молодежь на селе не задерживается

Вице-премьер, выступая в парламенте, рассказал, что у руководителей сельскохозяйственных предприятий сегодня есть возможность получать «достойную плату» — при соответствующих результатах.

Для руководства также разработан механизм участия в распределении прибыли, с его слов сообщает TUT.BY.

А вот молодежь на селе не задерживается. По данным Михаила Русого, половина молодых специалистов меняют место работы после отработки распределения. Зато почти 100 процентов остаются в крепких хозяйствах, где обеспечивают зарплату и быт:

— Обеспечить уровень жизни на селе — основная наша задача.

Цифра дня. На Витебщине больше 100 хозяйств, где сотрудники получают до 400 рублей