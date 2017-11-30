Цифра дня. На Витебщине больше 100 хозяйств, где сотрудники получают до 400 рублей

Вице-премьер Михаил Русый, выступая в парламенте, показал «картину дня» по зарплатам в сельском хозяйстве.

По итогам 10 месяцев, средняя зарплата в сельском хозяйстве составила 556 рублей — выросла с начала года на 12%, сообщает TUT.BY.

— Среднемесячная зарплата на уровне 700 рублей ожидается в декабре, — рассказал Русый, выступая перед депутатами.

По его словам, в стране около 120 сельскохозяйственных организаций, сотрудники которых получают зарплаты до 400 рублей. 102 из них — находятся в Витебской области.