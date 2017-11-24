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Политика
24.11.2017
Глава Беларуси: договорились с Порошенко не придавать дело о шпионах огласке, но…

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область прокомментировал ситуацию с украинскими шпионами.

Он рассказал, что шпионское дело обсуждалось на его встрече с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась в ОАЭ в начале ноября. Была достигнута договоренность не придавать дело огласке, но украинская сторона ее нарушила, сообщает БЕЛТА.

– Они подняли гвалт, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной. И мы показали. Этот человек признался, где работал, как работал. Куча материалов дополнительно есть. Не знаю, зачем нужен был этот скандал. Но они нарушили нашу договоренность, – подчеркнул глава Беларуси.

При этом он отметил, что никакого московского следа в этом деле искать не стоит, потому что его там нет. В отношении лиц, причастных к данному делу, в Беларуси действуют исключительно в соответствии с законодательством.

– Я этого полковника по званию, который просто работал под прикрытием журналиста, понимаю. Многие государства так себя ведут – под прикрытием журналистов, дипломатов работают разведчики. Я уже с этим сталкивался много раз. Но как понять белоруса, который за копейки работал на иностранную, пусть даже и не совсем чужую, разведку? – возмутился Лукашенко.

Посол Украины: «Трудно представить, что Штирлиц работал в ставке Гитлера с документами полковника Исаева!»

 
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