Посол Украины: «Трудно представить, что Штирлиц работал в ставке Гитлера с документами полковника Исаева!»

25 октября в Минске КГБ задержал корреспондента Украинского радио в Беларуси Павла Шаройко. Журналиста обвинили в шпионаже. Также по обвинению в измене государству был задержан гражданин Беларуси. В шпионаже был обвинён и выслан из Беларуси один из украинских дипломатов. Настоящий шпионский скандал, о котором стало известно только 17 ноября.

Почему молчали дипломаты и коллеги Павла Шаройко, чем этот скандал может закончиться, и кто за ним стоит, обсуждаем с Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Беларуси Игорем Кизимом.

Еврорадио: Если в посольстве о задержании Павла Шаройко стало известно сразу, то почему это не озвучивали, неужели надеялись, что разберутся и отпустят?

Игорь Кизим: По правде, у меня именно такие надежды и были. Собственно говоря, именно поэтому мы и не озвучивали эту ситуацию. Молчали ещё и потому, что были озвучены требования белорусской стороны относительно одного из наших дипломатов, который тоже был связан с этой ситуаций. В дипломатическом протоколе существует такое правило: если дипломат покидает страну, то обычно его имя остается неизвестным. Просто сообщается: есть подозрения, что один из дипломатов занимается деятельностью, которая не соответствует дипломатическому статусу. Его лишают дипломатического иммунитета и высылают из страны — тихо, мирно и без огласки. Когда мне об этом решении в отношении высылки сообщили, я согласился, не дискутировал, сказал, что это ваше суверенное решение. И чтобы не портить наши хорошие отношения, мы должны сделать так, чтобы эта история не получила огласки.

Такая же ситуация была и с Павлом Шаройко. Но я сразу предупредил, что он — публичная фигура, и мы не можем долго хранить в тайне его задержание. Ну, и была надежда, что его задержание — недоразумение. Что оно в течение недели-двух будет решено и все поймут, что никаких оснований для задержания и, тем более, для такого резонанса, нет, и его просто отпустят.

«Я был поражён тем, как подавалась информация»

Еврорадио: Очевидно, надежды эти были напрасными...

Игорь Кизим: Да, это были наивные надежды. А то, что я услышал во время брифинга представителя КГБ! Я был поражён как самой тональностью, так и озвученной информацией, тем, как она подавалась. Честно говоря, подана она была очень жёстко. Говорить о том, что один человек создал целую сеть "платных" агентов, что он был, как в настоящем детективе, взят с поличным, что у него нашли какой-то документ... Знаете, мне трудно представить, что Штирлиц работал в ставке Гитлера с документами полковника Исаева! То, что он раньше работал в Минобороны, знали все. И белорусская сторона, зная, что он когда-то работал в Минобороны, был пресс-атташе Главного управления разведки, его спокойно аккредитовывает. Ни у кого на тот момент не возникло вопросов, что этот человек будет здесь жить и работать как аккредитованный журналист! Всё это и дало мне основания думать, что это действительно недоразумение, которое будет исправлено. Но после того, как история приобрела такой резонанс, после таких заявлений со стороны пресс-секретаря КГБ, спустить дело на тормозах белорусской стороне будет сложно, они наоборот будут его накручивать. Я уже разговаривал с женой Павла и прямо сказал: если ситуация получила такой поворот, то нужно готовиться к защите, а возможно, и к суду. Поэтому нужно обеспечить его хорошим адвокатом.

Еврорадио: С вами, дипломатами, всё понятно, но почему молчала столько времени жена Павла?

Игорь Кизим: Мы на неё не влияли. Насколько я знаю, здесь её предупредили, что она не имеет права разглашать никакой информации. Позже, после того, как она, возможно, посоветовалась с родственниками, решила всё озвучить. В любом случае, нужно брать во внимание и её психологическое состояние. Представьте: мы тут ей говорим, что, скорее всего, это недоразумение, которое должно быть решено в течение недели-двух, а тут уже третью неделя прошла, и ничего.

«Очевидно, что это было спланировано либо белорусскими, либо российскими спецслужбами»

Еврорадио: Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук утверждает, что якобы секретные документы Павлу Шаройко предлагал корреспондент НТВ. Павел брать их отказался и по дороге со встречи с этим корреспондентом его задержали. Вы в одном из своих комментариев говорите, что Павла задержали по выходу из посольства Украины. Как было на самом деле?

Игорь Кизим: Я сам видел, как какой-то человек, который назывался журналистом, встречался с Павлом здесь, в посольстве. Называть фамилию этого человека я не буду. Но повторю то, что уже говорил по поводу того "корреспондента": подумайте, а где сейчас тот человек? Ведь очевидно, что это было спланировано либо белорусскими, либо российскими спецслужбами, и того человека, может, уже в живых нет. Тем не менее, утром я видел Павла в посольстве, он встречался здесь с тем человеком — жена Павла работает в посольстве, и Павел проходит сюда как свой человек. В тот день у меня было много встреч, и только под вечер я узнал о задержании. И в тот же день мне в МИД обо всем сообщили. Итак, что там на самом деле происходило, с каким "поличным" его взяли, мне не известно.

Еврорадио: По телевидению же задержание показывали...

Игорь Кизим: В том, что было показано, я не увидел "задержания при передаче". Я не знаю, как это на самом деле происходит, но из фильмов про шпионов знаю, что обычно хватают за руку, когда один другому передаёт какую-то информацию. Я такого не увидел, а увидел, что какого-то человека скрутили и бросили в машину. Даже непонятно, Павел ли это был. Потом ещё одного человека, по-видимому, гражданина Беларуси, скрутили и бросили в машину, показали какие-то документы. Слушайте, ну, это же провокация чистой воды. Если тот документ, который должен был взять Павел, остался в посольстве, то он мог в итоге (как, это уже другое дело) оказаться у Тымчука, и тот выложил его в Фейсбук. Но очевидно, что его Тымчуку не Павел передал. Если белорусская сторона подтвердит, что выложенные Тымчуком документы — те самые, то возникают новые вопросы. К примеру, как с ними могли взять Павла, но они же одновременно попали к Тымчуку? В любом случае, если документы те, пусть они и без грифов разных и очень похожи на подделку, но в тех документах есть очень противоречивые моменты. И моменты те не в пользу белорусской стороны.

Задержанный Павел Шаройко на снимках КГБ

«Это действительно выглядит местью»

Еврорадио: Читал много упрёков: мол, украинский МИД как-то не остро отреагировал на ситуацию с Шаройко.

Игорь Кизим: Какой другой может быть реакция украинской стороны? Я дал реакцию сразу и прямо сказал, как это всё называется. И реакция нашего МИДа была очевидной: в ответ на высылку нашего дипломата был выслан белорусский дипломат. Какая ещё реакция может быть на такие действия?

Еврорадио: Возможно ли, что задержание Шаройко было ответом на задержание в июне в Чернигове белоруса, обвинённого в шпионаже?

Игорь Кизим: Это действительно выглядит местью за задержание того гражданина. Но здесь я хотел бы обратить внимание на интересный момент. Гражданин, арестованный на территории Украины, был обвинён в шпионаже в пользу Российской Федерации. Известно, что у нас с Россией фактически война. Если даже представить, что Шаройко шпионил, то здесь нет адекватности действий. Ведь если он и шпионил, то в пользу Украины, а гражданин Беларуси — на пользу не Беларуси, а России. Где тут, как говорится, глаз за глаз? В любом случае, теперь мы будем добиваться новой встречи консула с Павлом Шаройко, и встречи его с женой. Которой, как известно, официально в такой встрече было отказано.

Еврорадио: Похищение Павла Гриба, обвинение в шпионаже Павла Шаройко и высылка украинского дипломата — как это повлияет на белорусско-украинские отношения?

Игорь Кизим: Очевидно, что ничего хорошего для наших отношений здесь нет. Следовало бы сравнить тот ущерб, который нанёс безопасности Беларуси журналист, который якобы здесь сеть агентов создал, с той ущербом, который для наших двусторонних отношений имел хотя бы один тот брифинг представителя КГБ. Как для двусторонних отношений на политическом уровне, так и бытовых. Некоторые наши телеканалы уже проводили опрос, интересовались: "Считаете ли вы безопасным ехать в Беларусь?". В результате, позитивный имидж Беларуси в глазах простых украинцев падает. Не столько имидж народа, сколько имидж власти.

Я скажу честно, после этого случая даже отдельные визиты перенесены были. И если у вас будет заседание ПАСЕ, то наши депутаты могут принять решение ограничить количество делегации. Можно сказать, что отдельные чиновники из правительства приняли решение воздержаться от поездок в Беларусь, пока что. Это негативно повлияет на развитие всего сотрудничества. Я очень сильно надеюсь, что всё это скоро закончится. Чтобы со всеми недоразумениями разобрались и пришли к взаимоприемлемым решениям. Нам нужно восстановить уровень доверия, который сильно упал после инцидентов последнего времени — и с Павлом Шаройко, и с Павлом Грибом. Но уверяю вас, какими бы эти инциденты неприятными ни были, отношение среди украинцев к простым белорусам не изменилось. Поверьте мне, белорусов любят в Украине.

То, что этот инцидент спровоцирован, я уверен на сто процентов. Была проведена специальная акция, чтобы создать ситуацию, которую мы сегодня и имеем.

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