Газета.ru: «С Беларусью все сложно. Он от бабушки ушел и от дедушки ушел»

В четверг российская онлайн-газета анализирует, почему Лукашенко пропустит саммит «Восточное партнерство».

Авторы напоминают, что Беларусь является соучредителем Евразийского союза (вместе с Россией и Казахстаном), а на пару с Россией образует еще и Союзное государство. При этом Лукашенко может с Москвой и не советоваться. Так, он не поддержал Россию даже в таком значимом для Кремля деле, как ответное эмбарго на ряд продовольственных товаров из Европы.

Редакция отмечает, что «он от бабушки ушел и от дедушки ушел», и продолжает: «При этом Беларусь готова получать финансовую поддержку со стороны Брюсселя. Это недвусмысленно дал понять накануне саммита министр иностранных дел Владимир Макей. Он возглавит белорусскую делегацию на саммите в Брюсселе вместо Лукашенко…

В интервью Financial Times Макей заявил, что его страна не хочет зависеть ни от одного «центра силы»: ни от Вашингтона, ни от Брюсселя, ни от Москвы.

К такой позиции белорусов толкает нужда. В прошлом году экономика этой страны ушла в минус на 2,6%. Приходится жить в долг. Из средств Евразийского фонда стабилизации и развития Беларуси было выдано кредитов более чем на $ 3 млрд. Беларусь также лидирует по кредитам, которые были предоставлены ей напрямую Россией, минуя фонд. А это долг еще на $ 6,5 млрд.

При этом и денег из единого евразийского котла и российского бюджета все равно недостаточно. Минск хочет кредитоваться везде, где можно, в том числе у МВФ. Переговоры с МВФ, впрочем, были приостановлены. Страна отказалась, в частности, повышать тарифы на коммунальные услуги до себестоимости. МВФ решил, что в этом случае Беларусь не сможет обслуживать кредит».