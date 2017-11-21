.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
МИД Беларуси расценивает высылку белорусского дипломата как недружественный шаг Киева
На МАЗе за 15 хвілін памерлі двое рабочых
В гомельском СИЗО умер иностранец
Диктатор из Зимбабве ушел в отставку. Парламент танцует
15-летняя бобруйчанка помогла задержать педофила
В Ганцевичском районе школьница забеременела от физрука
Слуцкая пенсионерка вернула деньги за навязчивый оконный сервис
Марионеточный спектакль: центр Луганска захватили неизвестные в военной форме
Строительство на грани банкротства. «Там беда. Мы подходим к системному кризису отрасли»
Что ответили налоговики депутату о расходах на обслуживание декрета №3
Политолог: «Некоторый осадочек у европейцев может остаться. Но, опять же, у кого?»
В пятницу в юго-западных районах потеплеет до +8°С
Яўген Магда: «Беларусь цяпер успрымаецца ва Ўкраіне як траянскі конь»
Почему женщины не видны в белорусской политике
Кобяков отчитался по рабочим местам, а Кочанова – поделилась основным вопросом, который волнует народ
Лукашенко упомянул Господа во время очередной взбучки
Лукашенко не примет участия в саммите Восточного партнерства
Шутка дня: «Вставай, Игорюш! У тебя заседание суда…»
Пономарь: «Не нужно нам – в Украине – сильно ругать Лукашенко»
Как задерживали украинца Шаройко, которого подозревают в шпионаже
Ограбление в Могилеве: «Думали, живыми не выйдем»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Цена гнева «доброго царя» в адрес «плохих бояр»
Сколько автомобилей в автопарке главы Беларуси?
Умер серийный убийца, о котором снимали фильмы и сериалы, а имя стало нарицательным
«Еще 10 минут был жив». Новые подробности гибели спасателя во время падения с крыши коровника
Белорусская семья переехала в Прагу: «Здесь все дешевле, чем в Минске»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Латынина: «Даже в Саудовской Аравии понимают, что надо переходить к реформам»
Цитата дня. Переводчица не решилась перевести слова «француза с патроном» о Лукашенко
Шумченко: «Пришельцы из Средней Азии оставили в дураках все наше правительство»
«Мы, белорусы, памяркоўныя. Поставили раком, но ничего, будем жить дальше»
Почему белорусам бывает стыдно за страну
«Коль нации уютно под вождем, то наш ориентир теперь — Зимбабве»
Как отдохнуть в Грузии, куда полетит Лукашенко, дешево и несердито
Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?
Шемякин выступил с пламенной речью, озвучив, почему Россия напоминает клоуна
Ерофеев: «Белорусы уже совсем по-другому живут. Но они все это скрывают»
Почему Украина выбралась из Бермудского треугольника, а Беларусь – нет
Финансовый аналитик поставил Лукашенко «неуд» по популизму
35 лет назад минское «Динамо» стало чемпионом СССР
Может ли глава государства окружать себя красотками?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит новый пресс-секретарь Сергея Шойгу
Молодая жена «правой руки Путина» ушла к итальянскому автогонщику
Краснодарские гаишники устроили крестный ход
Как выглядит новая президентская клиника
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
21.11.2017
Политолог: «Некоторый осадочек у европейцев может остаться. Но, опять же, у кого?»

Александр Лукашенко не поедет на саммит Восточного партнерства в Брюссель. Что стоит за таким решением?

— То, что белорусский президент не едет на саммит, ничего не значит. Это не какой-то демарш Беларуси или лично президента, — комментирует TUT.BY старший аналитик BISS Денис Мельянцов.

По мнению политолога, приглашение на саммит изначально скорее было символичным моментом: Евросоюз, наконец, решился пригласить Александра Лукашенко к себе. Но сегодняшний уровень развития отношений Брюсселя и Минска не требует визита на высшем уровне и участия президента в саммите:

— Еще и потому, что та декларация, которая готовится к подписанию на «Восточном партнерстве», не предполагает прорывных вещей в целом и по отношению к Беларуси в частности. Если бы там предполагалось подписание соглашения о сотрудничестве и партнерстве или визовой фасилитации, то это требовало бы участия президента, ведь это определенное достижение. Но ничего такого происходить не будет. Как известно, у нас с Евросоюзом нет даже базового договора, поэтому в таких условиях участвовать на высшем уровне не очень принято в дипломатической практике. Об этом в своем комментарии говорит и МИД.

Евросоюз обижаться на такое решение официального Минска не должен. Принимать на свой счет это, по мнению политолога, там некому — лидера ЕС, который бы лично инициировал это приглашение, нет.

— Некоторый осадочек у европейцев может остаться — они скрепя сердце приняли это решение о приглашении. Но, опять же, у кого там останется осадочек? Нет никакого единого лидера Европы, который бы вложился в это своей репутацией. Какие-то условные европейские чиновники могут обидеться, но белорусская сторона на это обращать внимания не будет — говорит Мельянцов. — К тому же, участие других высших официальных лиц в саммите, с которыми белорусский президент мог бы пересечься в кулуарах, например, с той же Меркель, тоже не предполагается — канцлер на саммит не едет. Соответственно, никаких дополнительных выгод от поездки для президента нет.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
«Убейте меня, не хочу в тюрьму». В сети появились фото задержания могилевского налетчика
«Кирилл, вставай! Пошли домой, нас дети ждут!»
Почему в России чувствуешь себя как в дурдоме
Конспект от Лукашенко: «С выполнением поручения по средней зарплате в тысячу рублей много вопросов»
Шутка дня: «Вставай, Игорюш! У тебя заседание суда…»
Что творилось за кулисами и на сцене шоу Victoria`s Secret-2017
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY