Политолог: «Некоторый осадочек у европейцев может остаться. Но, опять же, у кого?»

Александр Лукашенко не поедет на саммит Восточного партнерства в Брюссель. Что стоит за таким решением?

— То, что белорусский президент не едет на саммит, ничего не значит. Это не какой-то демарш Беларуси или лично президента, — комментирует TUT.BY старший аналитик BISS Денис Мельянцов.

По мнению политолога, приглашение на саммит изначально скорее было символичным моментом: Евросоюз, наконец, решился пригласить Александра Лукашенко к себе. Но сегодняшний уровень развития отношений Брюсселя и Минска не требует визита на высшем уровне и участия президента в саммите:

— Еще и потому, что та декларация, которая готовится к подписанию на «Восточном партнерстве», не предполагает прорывных вещей в целом и по отношению к Беларуси в частности. Если бы там предполагалось подписание соглашения о сотрудничестве и партнерстве или визовой фасилитации, то это требовало бы участия президента, ведь это определенное достижение. Но ничего такого происходить не будет. Как известно, у нас с Евросоюзом нет даже базового договора, поэтому в таких условиях участвовать на высшем уровне не очень принято в дипломатической практике. Об этом в своем комментарии говорит и МИД.

Евросоюз обижаться на такое решение официального Минска не должен. Принимать на свой счет это, по мнению политолога, там некому — лидера ЕС, который бы лично инициировал это приглашение, нет.

— Некоторый осадочек у европейцев может остаться — они скрепя сердце приняли это решение о приглашении. Но, опять же, у кого там останется осадочек? Нет никакого единого лидера Европы, который бы вложился в это своей репутацией. Какие-то условные европейские чиновники могут обидеться, но белорусская сторона на это обращать внимания не будет — говорит Мельянцов. — К тому же, участие других высших официальных лиц в саммите, с которыми белорусский президент мог бы пересечься в кулуарах, например, с той же Меркель, тоже не предполагается — канцлер на саммит не едет. Соответственно, никаких дополнительных выгод от поездки для президента нет.