Лукашенко не примет участия в саммите Восточного партнерства

Форум состоится 24 ноября в Брюсселе.

Беларусь на саммите будет представлять глава МИД Владимир Макей, сообщили TUT.BY в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Андрей Шупляк отметил, отвечая на вопрос БЕЛТА, что белорусской стороной с благодарностью воспринято приглашение посетить саммит на уровне главы государства, что отражает прогресс в отношениях Беларуси с ЕС и переход, после долгого периода разногласий, в новое состояние взаимодействия с ЕС как весьма важным соседом, партнером по решению вопросов международной безопасности в Европейском регионе и по расширению торгового и инвестиционного взаимодействия стран ЕС с Беларусью.

Пономарь: «Лукашенко не глупый и не слепой. Он знает, что Запад – это вся мощь и все деньги Мира, все возможности и всё будущее Беларуси. Лет через 10-30. А пока – так»