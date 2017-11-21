Пономарь: «Не нужно нам – в Украине – сильно ругать Лукашенко»

Украинский политический обозреватель – про Беларусь и Лукашенко.

– Беларусь получила от РФ 700 млн долларов в сентябре. А получила потому, что Лукашенко перед этим в течение полугода примерно делал очень хорошие реверансы в сторону Запада (но Запад и половины не давал), – пишет Олег Пономарь у себя в Facebook. – Такой себе шантаж. Кредит получен – его нужно немного отработать. Конечно, на Украине. Но, если вы спросите Лукашенко? как он относится к Украине, то он ответит: люблю ее как родную. И самое интересное - он не лукавит. Это только бизнес, ничего личного.

Лукашенко не глупый и не слепой. Он знает, что Запад – это вся мощь и все деньги Мира, все возможности и всё будущее Беларуси. Лет через 10-30. А пока – так.

Лукашенко – реалист и циник, идеалы и сны о свободе – это не герои его романа. Это не Гавел и даже – не Валенса. Он знает, что, если сегодня (при том уровне контроля Беларуси РФ-агентурой) он начнет действительно сближаться с Западом, то дни его будут быстро сочтены. Россия пока сильна, по крайней мере, для того, чтобы справиться с Лукашенко и Беларусью. А вот с Украиной – уже нет.

Но в Брюсселе в пятницу на Саммите ВП глава МИДа Беларуси будет говорить европейцам – «Вы усиливайте санкции против РФ, давите. А мы готовы. Как только там появится Горбачев или Ельцин и им будет не до нас, то мы и Ассоциацию быстро подпишем. За нами дело не станет. И программу с МВФ начнем и в НАТО вступим. Вы же знаете, что без Беларуси Европа – не Европа…»

Поэтому не нужно нам (в Украине) сильно ругать Лукашенко. И не нужно даже думать о разрыве дипотношений и тому подобное. Он действует в коридоре политических возможностей. Мы смотрим на него свысока и со снисхождением, как смотрит мама на ребенка, который разбил банку с вареньем. Мы эту многовекторность прошли при Кучме.

Мы уже на другом витке развития и в своем доме – в Европе. В лагере Цивилизации.