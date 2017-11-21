Лукашенко упомянул Господа во время очередной взбучки

Что еще прозвучало на докладе правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома о работе экономики за 2017-й и планах на 2018-й.

— Мы должны проникнуться чувством того, что каждый человек должен иметь возможность работать, — подчеркнул Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА. — Я чувствую и вижу ситуацию: человек сегодня готов любую работу выполнять. Да, есть 10% на учете у Шуневича и других, с ними мы работаем по-своему, притом жестко работаем. Но тем, кто хочет работать, надо помочь устроиться и заплатить. Поэтому давайте начинать работать.

Он обратил внимание, что люди должны не только иметь работу, но и хорошо зарабатывать, напомнив о своем поручении выйти к концу 2017 года на средний уровень зарплаты в стране в Br1 тыс:

— Другого вы и выговаривать не должны. В противном случае это дорого обойдется правительству.

Лукашенко допустил, что в начале 2018 года будет больше выходных, соответственно, люди будут меньше работать и могут получить зарплату чуть ниже планируемого уровня:

— А дальше, второй, третий, четвертый кварталы, мы должны уже превосходить Br1 тыс. хоть немножко.

По его мнению, повысить средний уровень доходов в стране необходимо в первую очередь за счет увеличения размера зарплаты тем категориям граждан, у которых она была ниже среднего значения:

— Вот вам задача. И упаси вас господь эту задачу не выполнять. У нас определено задание. Не будет выполнено — головой ответите. Начинайте реализовать то, что я вам говорю. Не можете, не хотите — уходите. Вы для того и есть, чтобы выполнить эти поручения. Тем более я не требую чего-то сверхъестественного. Я требую обеспечить мало-мальски людей. Это задача государственной власти.