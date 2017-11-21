Конспект от Лукашенко: «С выполнением поручения по средней зарплате в тысячу рублей много вопросов»

Глава государства заслушал доклад правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома о работе экономики за истекший период 2017 года, а также дал ценные указания.

«В белорусской экономике наметился некоторый рост, но оснований для самоуспокоенности нет»

Александр Лукашенко подчеркнул, что 2018 год будет особым: предстоит преодолеть отставание, допущенное в 2016 году, и выйти на траекторию пятилетней программы социально-экономического развития, сообщает БЕЛТА.

— В этом году наметился некоторый рост экономики, есть позитивные подвижки в ее ключевых отраслях. Внутренний валютный рынок устойчив. Сальдо внешней торговли положительное. Мы нарастили золотовалютные резервы, восстанавливаем объемы экспорта. Тем не менее оснований для самоуспокоенности быть не может. Экономика за 2015-2016 годы потеряла 6%. В этом году отыграли только 2%, что явно недостаточно.

По его словам, возникает закономерный вопрос: почему при росте ВВП нет запланированного увеличения доходов населения?

— Я не настаиваю на том, чтобы это был заоблачный рост — приемлемый рост, и он определен. Даже за два года мы не восстановили уровень, который был в конце прошлой пятилетки. Да и с выполнением моего поручения по достижению средней заработной платы в тысячу рублей много вопросов и проблем. В связи с этим что мы предполагаем в этой части на 2018 год? — поинтересовался Лукашенко. — Еще один важный вопрос — занятость населения. Правительство докладывает о 50 тыс. новых рабочих мест, но в то же время, как констатируют статистики, численность уволенных превысила количество принятых на работу на 43 тыс. человек — два средних района Беларуси. Число занятых в экономике должно расти. Без этого рассказывать о макростабильности смысла не имеет.

«Прогноз социально-экономического развития на 2018-й должен быть реалистичным, но напряженным»

— Жду активного обсуждения актуальных вопросов и конкретных предложений по ключевым сферам жизни страны. Прогноз должен быть реалистичным, но исключительно напряженным.

По информации Национального банка, в текущем году в Беларуси будет самый низкий уровень инфляции за всю историю независимости.

— 6% по итогам 2017 года — прекрасно. Однако в планах на 2018-й предусмотрено увеличить ее до 7%. Какие основания для этого? Мы говорим об инфляционных ожиданиях, но в то же время сами подстегиваем их, — сказал Лукашенко.

Его настораживает и ситуация в сфере инвестиций:

— По моей информации, на следующий год их запланировано аж 65% от уровня 2011 года. Этого крайне недостаточно для простого поддержания конкурентоспособности экономики. Если нет собственных капиталов, надо искать и привлекать инвесторов. Кстати, они тоже есть. И кредиты приемлемые есть. Но удивительно — проектов нет. Вот и все менеджерство.

Лукашенко подчеркнул, что бюджет должен служить целям социальной политики:

— Почему бюджет превращен в костыль для хромающих предприятий? И поток предложений от правительства по изготовлению этих костылей на уровень президента не прекращается. Настораживает проблема долгов в реальном секторе. Доля проблемных активов высока. Как на это смотрят правительство, Национальный банк? Или это опять будет переложено на бюджет страны? Большинство принимаемых мер пока носят косметический характер. А нужны системные решения.