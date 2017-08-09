Все, что нужно знать о сельском хозяйстве Беларуси, в одном фото с родины Лукашенко

В соцсетях обсуждают снимок, опубликованный на портале шкловской районки с говорящим названием «Ударный фронт».

На этом снимке в рабочей одежде с дипломом и букетом лилий — Виктор Мильто — первый комбайнер-тысячник в Шкловском районе.

Как сообщает издание, передовик жатвы работает в ОАО «Александрийское».

Люди на снимке рядом с комбайнером не подписаны, но судя по тексту, это председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов, который «приехал в хозяйство, чтобы поздравить лидера страды с очередной трудовой победой»; председатель райкома профсоюза работников АПК Алексей Дедков и директор ОАО «Александрийское» Андрей Кузьменко.

«Народ і слугі народа», - так прокомментировал фото на своей странице в Фейсбуке бывший руководитель ЖКХ Шклова, экс-кандидат в президенты от партии БНФ Григорий Костусев.

«Вось так не толькі ў ААТ «Александрыйскае». Так па ўсей краіне», - отметил один из пользователей.

«Трое с ложкой, один с плошкой! Или как один солдат трех (в оригинале больше) генералов накормил», - написал в Фейсбуке Алексей Купреев.

В сети смеются над «эротической» формулировкой районки об уборочной

Напомним, в начале августа на селекторном совещании по вопросам уборки урожая Александр Лукашенко заявил, что ТВ, газеты и интернет должны быть заполнены активным освещением уборочной кампании.