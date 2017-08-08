В сети смеются с «эротической» формулировки районки об уборочной

Сельскохозяйственный термин вызвал у молодых пользователей неожиданные ассоциации.

«Усердно работают на тереблении долгунца механизаторы»,– сообщает пружанская газета «Раённыя будні».

В соцсетях шутят: «Очень похоже на юношские забавы ))))».

Напомним, на недавнем совещании по вопросам уборки урожая Александр Лукашенко потребовал, чтобы сообщениями об уборочной были заполнены телевидение, радио, газеты, интернет. Именно после этого пользователи задумались, что такое «теребление льна», о котором он говорил.