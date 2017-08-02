Что значит «теребление льна», о котором говорил Лукашенко

А также «второй укос многолетних трав», которого, как оказалось, этим летом практически не было.

Белорусы за 20 с хвостиком лет привыкли к селекторным совещаниям, которые проводит первый президент. О том, что «роторная жатка – это не обмолот» и что надо делать с «полеглицей» мы узнаем исключительно от Лукашенко.

И вот 2 августа прошло очередное совещание, на котором мы услышали еще ряд профессионализмов. К примеру, Лукашенко озвучил, что «наряду с уборкой зерновых необходимо вести теребление льна, второй укос многолетних трав (первого, как вы понимаете, практически не было), сев пожнивных культур и многое другое».

Лукашенко — главам вертикали: «Действуйте! Власть в ваших руках»

Итак, разбираемся со специальными словарями, что это такое.

Теребление льна

Извлечение созревшего растения из земли вместе с корнем. До недавнего времени теребление производилось исключительно руками, при этом для теребления льна с 1 га требуется 11 теребильщиков (при 8-часовой работе).

В настоящее время этот процесс механизируется с помощью льнотеребилок.

Второй укос многолетних трав

Группа трав из семейства злаковых и бобовых, произрастающих на одном месте в течение ряда лет. В первый год развития многолетние травы полного укоса не дают, в последующие же годы дают от одного до двух и более укосов.

Уборка трав включает скашивание, сушку и укладывание на хранение. Скашивание трав должно проводиться в сроки, когда растения содержат наибольшее количество питательных веществ.

Делается, чтобы заготовить как можно больше кормов для обеспечения нормальной зимовки скота.

Сев пожнивных культур

Посев растений во вторую половину лета на площади, с которой только что убрана предыдущая культура. Производятся после уборки кормовых или ранних зерновых растений с расчетом использовать тепло и осадки до наступления заморозков.

Имеют важное значение как дополнительный источник корма.