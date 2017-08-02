Ну и ну! Глава государства рассказал, чем должны быть заполнены ТВ, газеты и интернет

Александр Лукашенко ждет от СМИ активного освещения уборочной кампании, в том числе недостатков.

Об этом он заявил на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая в 2017 году, передает БЕЛТА.

– Средствам массовой информации нужно развернуться на полную мощь, показывать лучшие экипажи, семьи. Это дань уважения людям, которые работают на селе. Но нужно показывать и недостатки, о которых сегодня было сказано, - отметил Александр Лукашенко.

Он призвал средства массовой информации немедленно начинать работать в этом направлении: «Телевидение, радио, газеты, интернет - все должно быть заполнено этим».

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