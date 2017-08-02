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Политика
02.08.2017
Павел Рос
«Лукашенко живет в каком-то прошлом времени – эпохе, которая меняется»

Политолог Валерий Карбалевич – о том, почему глава Беларуси снова взялся за сельское хозяйство.

В среду 2 августа руководитель страны провел первое за последние годы публичное селекторное совещание, посвященное уборке урожая.

На нем Александр Лукашенко приказал завершить уборку зерновых «в крайнем случае до 20 августа», а также дал председателям райисполкомов самые широкие полномочия.

– Особо хочу подчеркнуть, я хочу, чтобы это усвоили все, и прежде всего те, кому я адресую этот тезис: решения председателя райисполкома до 1 октября 2017 года, связанные с уборочной кампанией, окончательные и обжалованию не подлежат. Если председателю райисполкома нужно осуществить те или иные действия, значит, он их будет осуществлять, – заявил он.

Лукашенко — главам вертикали: «Действуйте! Власть в ваших руках»

Складывается впечатление, что ближайшие несколько недель вся Беларусь будет жить масштабной уборочной кампанией, возглавлять которую будет лично Лукашенко. Что происходит в стране?

– Это признак того, что ситуация в экономике не очень хорошая, – в экспресс-комментарии «Салідарнасці» объясняет политолог Валерий Карбалевич. – Механизмы, которые регулируют работу сельского хозяйства, работают плохо – ситуация ухудшается, значит, власти приходится усиливать административное давление.

По мнению собеседника, Лукашенко решил провести селекторное совещание, потому что «с политической или пиаровской точки зрения тоже ситуация для властей плохая»:

– После всех этих событий вокруг декрета «о тунеядцах», уличных акций доверие общества к власти значительно снизилось, поэтому власть старается показать, что она заботится о народе, о ситуации в стране. Это селекторное совещание демонстрирует, что президент по-прежнему главная фигура действующих в стране экономических отношений.

По словам эксперта, теме сельского хозяйства в последнее время уделяется много внимания, так как это «важно с точки зрения массового сознания».

– Во-первых, это сельский электорат Лукашенко, – подчеркивает Валерий Карбалевич. – Во-вторых, значительная часть городского населения еще не утратила связи с деревней, поэтому в массовом сознании проблемы сельского хозяйства выглядят намного более важными, чем они есть на самом деле.

Политолог напоминает случай, когда во время выборов 1994 года один из кандидатов шел под лозунгом: «Галасуйце за Дубко – будзе хлеб і малако».

– Так вот «хлеб и молоко» для значительной части населения – это признак благополучия. Сегодня такие представления уже устарели – выросло новое поколение, для которого это скорее является признаком бедности. Перемены произошли, но Лукашенко ничего нового придумать не может.

Он возвращается к своим прежним конструктам, которые раньше работали – зарплаты по 500 долларов, селекторные совещания. Я не удивлюсь, если снова «Дожинки» вернутся. Это все старые идеи. Человек живет в каком-то прошлом времени и прошлой эпохе, которая меняется. Сегодня бурно обсуждается декрет о льготах для Парка высоких технологий, а Лукашенко, как мы видим, думает совсем о другом, – замечает Валерий Карбалевич.

 
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