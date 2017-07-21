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Общество
21.07.2017
Семен Печенко, Руслан Горбачев
«Коля Лукашенко приезжал к нам с одноклассниками на велосипедах. Милиция все дороги перекрывала»

Как теперь выглядит Копысь, где несколько месяцев шли бурные работы по благоустройству.

На дороге Шклов-Орша сворачиваем направо и въезжаем в знаменитую Александрию. Сразу за ней – мост через Днепр и городской поселок Копысь, где в 1954 году родился Александр Лукашенко.

Этой весной около 500 рабочих проложили здесь новые асфальтовые дороги, поменяли инженерные коммуникации, построили детские и спортивные площадки. Поселок должен стать образцомдля других малых населенных пунктов, заявил глава государства.

В центре Копыси все выглядит новым и словно игрушечным. Здесь почта, бистро (работает только с 15.00), магазин и рынок. Напротив бистро – памятный знак в честь местных мастеров изразцового дела.

Местные жительницы у магазина приветливы и рассказывают, как они довольны прошедшими изменениями. Говорят, что в поселке буквально все новое – от асфальта до заборов и клумб. Попутно выясняется любопытный факт:

– Коля приезжал к нам с одноклассниками на велосипедах. Зашли в магазин, а потом сходили на Петровский вал. Милиция все дороги перекрывала.

Петровский вал – это реконструированное городище XI-XVIIвеков, где недавно возвели деревянные башни, из которых открывается вид на Днепр и агрогородок Александрия на противоположном берегу.

Вид на Александрию с Днепровского вала

Центральная же улица Копыси сегодня выглядит так:

Приезд младшего сына главы государства в Копысь на велосипеде не кажется удивительным. Всего в нескольких километрах отсюда деревня Александрия-2. Возле нее расположена вертолетная площадка.

В самой деревне – участок, где когда-то стоял дом матери Александра Лукашенко и его резиденция: там глава государства останавливается во время визитов на малую родину.

Днем в Александрии-2 пустынно. Но автомобили во дворах свидетельствуют, что люди здесь живут.

За деревней – кладбище, где похоронена Екатерина Трофимовна Лукашенко.

Какой букет стоит на могиле матери Лукашенко. Фотофакт

 
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