Какой букет стоит на могиле матери Лукашенко. Фотофакт

Сразу после смерти Екатерины Трофимовны Лукашенко ее могилу охраняли и запрещали фотографировать. Спустя два года все иначе.

Мать главы Беларуси скончалась в возрасте 90 лет весной 2015 года. Ее похоронили на небольшом кладбище между деревнями Химы и Александрия-2, где провел свое детство Александр Лукашенко и где он теперь нередко останавливается в своей резиденции.

Памятник на могиле Екатерины Трофимовны вполне можно назвать скромным и обычным.

В эти дни, в середине июля, могила матери Александра Лукашенко выделяется среди других главным образом большим букетом живых цветов.

Напомним, что недавно глава Беларуси приезжал в родные места и принимал участие в празднике «Александрия собирает друзей».

Само кладбище примечательно тем, что находится на берегу притока Днепра.

Несколько лет назад Лукашенко заявил, что хотел бы быть похороненным на родине.

— Я больше склоняюсь к тому, чтобы меня похоронили в моей родной деревне. Это более спокойное место для меня, — сказал руководитель страны.

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