Пенсионерка дала интервью и была оштрафована за участие в несанкционированной акции

В ее руках не было ни плаката, ни транспаранта. Женщина не выкрикивала лозунгов. Но судья сочла, что общение с журналистами в людном месте – несанкционированная акция.

12 июля судья Бобруйского суда Елена Ермашевич оштрафовала на 26 базовых величин 65-летнюю Любовь Санкевич за участие в несанкционированной акции на Октябрьской площади в Минске 22 июня.

Об этом «Салідарнасці» сообщила юрист гражданской инициативы «Против беззакония в прокуратуре и судах» Тамара Сергей.

По мнению Тамары Сергей, доказательством невиновности Любови Санкевич является то, что она не держала ни плаката, ни флага - никакой атрибутики. На Октябрьской площади в этот день прошла акция солидарности с задержанными по «делу патриотов». Бобруйская пенсионерка Любовь Санкевич во время проведения акции разговаривала с журналистами, которым рассказала о том, как попыталась попасть на прием к Наталье Кочановой, но безрезультатно.

Архивное фото. Любовь Санкевич на Октябрьской площади в Минске

Тамара Сергей считает возмутительным то, что после по возвращении из Минска Любовь Санкевич задерживали шесть милиционеров. Женщину допрашивали после 22.00. Из ГУВД ее забрала «скорая».

Милиция предоставила в суде видео, подтверждающее, что пенсионерку доставили в отдел внутренних дел до 22.00. Любовь Санкевич не узнала себя на этом видео.

Общая сумма штрафов, которые должна выплатить бобруйская пенсионерка - активистка инициативы «Против беззакония в прокуратуре и судах» - за участие в несанкционированных акциях, составляет 101 базовую величину (2323 рубля).