«Это будет централизованное заселение 70-ти гетто с минимальной инфраструктурой»

Озвученные Александром Лукашенко планы по наведению порядка в городских поселках в ближайшие пять лет в экспресс-комментарии «Салідарасці» оценил экономист Ярослав Романчук.

— Все это может закончиться тем же, чем закончились и предыдущие пятилетки. Мы построили агрогородки. Стали они локомотивом экономического роста? Не стали. Сто пятьдесят самых разных госпрограмм, которые должны были стать фундаментом для нашей экономической независимости, закончились ничем.

По сути, это очередная попытка найти новый способ распределения государственных средств в ситуации, когда старые схемы дискредитированы и больше не работают.

Дело в том, что все это делается вместо того, чтобы заняться реальной децентрализацией власти, региональной политикой и тем самым приблизить власть к народу.

Лукашенко решил изменить формат. Он больше не верит в способность районной и областной вертикали давать результат, и поэтому пошел по другому пути. Глава государства думает, что строит более централизованную народную экономику. Но на самом деле он строит 60-70 потемкинских поселков, – считает Ярослав Романчук.

– А потом Лукашенко скажет, что мы не можем себе позволить содержать все эти поселки, и начнет приглашать туда народ. По сути, это будет централизованное заселение 70 гетто, обеспеченных минимально необходимой инфраструктурой.

Фундаментальной ошибкой этого проекта является то, что люди здесь снова сбоку припека, как и бизнес. Как это было в случае с другими программами. Были у нас импортозамещение с экспортоориентированием, теперь появятся десятки горпоселков, в которых должна сохранится сельская жизнь.

Счастливый Лукашенко. Фотофакт