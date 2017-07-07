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Политика
07.07.2017
Салiдарнасць
Лукашенко пообещал «привести все в порядок» за шестую пятилетку

Официальный лидер в пятницу посетил Витебскую область, где озвучил планы на пятилетку, обозначив концепцию развития Беларуси «с акцентом на создание в населенных пунктах качественных условий для жизни людей».

В городском поселке Копысь глава государства заслушал доклады о социально-экономическом развитии этого населенного пункта — соответствующие поручения были даны им в ноябре 2016 года, сообщает пресс-служба Лукашенко.

— Еще раз хочу для всех подчеркнуть, что это не просто для показухи мы делаем. На самом деле мы хотим показать, каким образом мы должны обустроить подобные поселки городского типа. У нас, может, 60-70 таких поселков. Естественно, их надо привести в хорошее состояние.

Лукашенко обратил внимание, что надо детально продумать обустройство данных населенных пунктов, посоветоваться с местными жителями, но вместе с тем обойтись без излишеств:

— Мы сделали один поселок. Всех губернаторов сюда привезем. Со следующего года в каждой области два поселка каждый год достань и положи. Именно так, как здесь, в Копыси, мы их должны привести в порядок. Тогда мы замыкаем вертикаль восстановления страны, о которой я говорил: Минск, областные центры, районные центры (они все в порядке, даже в Витебской области), ниже идет агрогородок (тоже знаем, как делать), дальше идут поселки городского типа и деревни, где раньше были центры объединенных хозяйств.

Он подчеркнул, что вместе с тем необходимо открывать в небольших населенных пунктах производства, создавая рабочие места для местных жителей, которые должны соответствовать лучшим мировым стандартам:

— Мы уже больше чем половину пути в этом плане прошли. Надо закончить этот процесс.

В пример он привел ОАО «Александрийское». «Недалеко от него планируется создать еще более перспективное производство — ООО «Купаловское». Между ними как раз и расположился поселок Копысь», — анонсирует пресс-служба главы государства.

— Почему здесь переработку не сделать? А может, в перспективе мы объединим эти два холдинга в один, и основная переработка окажется в Копыси. Это небольшие цеха, в которых будут перерабатывать мясо, молоко и так далее, — добавил Лукашенко, подчеркнув, что ежегодно в каждой области необходимо восстанавливать и развивать по два городских поселка.

— За пятилетку все приведем в порядок. Параллельно достраиваем, развиваем агрогородки. И не забываем деревни — бывшие центры и неперспективные. Вот концепция развития нашей страны. Мы не должны сосредоточить все население в Минске — будет трагедия для страны.

Байнет считает пятилетки

Пользователи сети обсуждают оптимистические планы президента, вспоминая, сколько за время его правление уже было пятилеток (отметим, что сейчас идет пятая). Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Сколько таких пятилеток было уже?»

«С удовольствием послушаю нашего президента и в 2022 году».

«Мужик сказал — мужик сделал».

«И я ему верю, наш президент еще никогда не подводил и слов на ветер не бросал».

«Еще 5 лет счастья».

 
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