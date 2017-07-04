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Политика
04.07.2017
Евгений Федоров
Уроженец России и аграрий: 5 фактов о новом главе Миноблисполкома Исаченко

Александр Лукашенко 4 июля назвал имя нового руководителя Минской области.

Им стал Анатолий Исаченко, который с 2008 по 2014 год работал зампредседателя Могилевского облисполкома, а в 2014—2016 годах председателем областного Совета депутатов. Что известно о чиновнике, назначенном на место Семена Шапиро?

Фото пресс-службы главы государства

Родился в России

Анатолий Исаченко родился и вырос в Брянской области, однако позже поступил в Белорусскую сельскохозяйственную академию – и переехал жить в Беларусь.

Начинал в колхозе

Чиновник начал свою карьеру на должности старшего инженера колхоза «Советская Белоруссия» в Горецком районе Могилевской области. Вскоре этого он был повышен до заместителя председателя колхоза – и полностью перешел на руководящую работу.

Руководил бывшим колхозом Лукашенко

Как отмечает «Наша Нiва», в 2000 году Анатолия Исаченко назначили директором колхоза «Городец» Шкловского района. Того самого, откуда на президентство пошел Александр Лукашенко.

Обладает «чуйкой на людей»

Бывшие коллеги Исаченко отмечают его умение разбираться в людях, сообщает TUT.BY.

«У него чуйка на людей — этого не отнять. У него также талант вычленить главное и видеть самое важное в любом вопросе», — говорит собеседник, работавший с Исаченко в Кировском районе.

«Если он говорил, что этот человек такой-то или такой-то — то это так и оказывалось. Никогда в людях не ошибался», — подтверждает другой коллега Исаченко, который взаимодействовал с ним по линии облсовета.

Почти не работал в Минской области

На работу поближе к столице чиновник был переведен лишь в 2016 году – он становится помощником президента по Минской области. Напутствуя чиновника, Лукашенко посоветовал ему работать в связке с тогдашним губернатором области Шапиро – «подсказать, помочь, но ни в коем случае не подменять его».

Как оказалось, подменить его все же пришлось – уже через год Анатолий Исаченко пошел на повышение и стал полноправным главой Минской области.

 
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