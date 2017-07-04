Лукашенко назначил губернатора Минской области

Александр Лукашенко назначил Анатолия Исаченко председателем Миноблисполкома.

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До этого Анатолий Исаченко являлся помощником президента - инспектором по Минской области. Ранее он работал зампредседателя Могилевского облисполкома и председателем областного Совета депутатов

– Область немалая, это половина страны. Я не могу сказать, что область преуспела в своем развитии. Вы, наверное, это почувствовали, работая помощником. Но каждый губернатор что-то привносил для развития Минской области, - сказал Лукашенко.

Глава государства также заявил о необходимости более интенсивными темпами и чаще проводить ротацию кадров.

До этого ходили слухи, что главой Минской области может стать гендиректор МТЗ Федор Домотенко.

В мае от должности председателя Миноблисполкома был освобожден Семен Шапиро – его перебросили на хоккей.