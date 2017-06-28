«Вербовать меня даже не пытались». Новые освобожденные по делу «Белого легиона»

Арестованные по «делу патриотов» продолжают выходить на свободу.

Сегодня из СИЗО №1 выпустили очередную партию задержанных. Пока известно, что вышли на свободу Владимир Румянцев, Тимур Пашкевич, Алесь Евдахо, Виктор Данилов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила представительница семей задержанных Нина Шидловская.

Вероятно, сегодня освободят пять человек. Нина Шидловская написала: «Ждем как минимум на 5 чудес сегодня».

Выпущенный из СИЗО на Володарского Владимир Румянцев после освобождения пообщался с корреспондентом «Нашей Нивы».

Владимир Румянцев, фото Сергея Гудилина.

«Вербовать меня не пытались. Даже через сокамерников ничего подобного не происходило. Конечно, чувствовал абсурдность своего заключения. В обязанностях меня как военного, совершенствовать свою выучку и боевое мастерство, а, грубо говоря, меня едва не посадили за это. В СИЗО ни с кем не пересекался. Вся суть изолятора заключается в том, чтобы никто ни с кем не виделся. В камере тренировался, поддерживал форму: отжимался, пресс качал. На прогулку водили раз в день на час.

О деле пока ничего говорить не могу. Со мной сидели разные люди: за мошенничество, алименты».

«Содержание было более-менее, — рассказал Алесь Евдахо. — На Володарского условия содержания были лучше. Лучше отношение, больше места. Если не считать пыткой форму задержания, то никаких пыток не было.

Людям, что находились рядом со мной, было лучше видно, как меня задерживали. Мне дали в морду — и забросили в бусик. Что касается здоровья, то я прекрасно себя чувствую, удавалось поддерживать форму.

Я телек не смотрю, на заявления одного деятеля внимания не обращаю, поэтому я вообще не был в курсе ситуации о каких-то боевиках. У меня еще даже не успела мелькнуть какая бы то ни было мысль, мне сразу все рассказали парни, которые меня задерживали: «Тебе что, плохо жить в этой стране?»

Вчера в коридорах видел кого-то из ребят. Я так понимаю, что нас перевели в режим «лайт». Раньше в коридорах с «подельниками» не пересекались. У меня был один-два допроса. Я сначала дал показания по «беспорядкам», потом ко мне приходили объявить второе обвинение, я отказался давать показания. Два с половиной месяца я так просидел без ничего, а после того как дело передали в Следственный комитет, то я минимально пообщался с новой женщиной-следователем.

Газеты, письма получал. Степень цензуры мне не известна. К сожалению, газеты, на которые меня подписали, игнорировали чемпионат Беларуси по футболу, поэтому не знал, как там минское «Динамо».

Получился как бы трехмесячный отпуск на работе. Посмотрим, в каком там состоянии все теперь».

Отметим, что вчера были освобождены еще три фигуранта дела «Белого Легиона».

Всего по делу «Белого легиона» в марте и апреле было задержано 35 человек. До последнего времени в СИЗО КГБ и на «Володарке» оставались 16 человек, которых обвиняли в создании незаконного вооруженного формирования.