«Как вам идея? Подать в суд на представителя Минобороны за оскорбление чести и достоинства»

В интернете идет сбор подписей против проведения в Минске военных парадов и перенесение их за город. За это уже высказались более 3500 человек.

В понедельник журналисты, кроме прочего, спросили у пресс-секретаря главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимира Макарова, собирается ли его ведомство прислушаться к этим людям.

На что полковник ответил, что «военные парады в День Независимости 3 июля проводятся и будут проводиться».

– Но не праздник белорусских радикалов, не праздник тех, для кого духовными предтечами были Вильгельм фон Кубе… Очень жаль, что отдельные впечатлительные граждане посылают свои мнения, пусть таких и 3,5 тысячи из почти десяти миллионов человек. Такое было и в годы войны – несколько тысяч коллаборационистов и миллионы патриотов, – заявил Макаров, сообщает «Спутник».

Слова представителя Минобороны задели многих представителей гражданского общество, в том числе тех, кто подписал петицию. Один из лидеров кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев, в свою очередь, в Facebook озвучивает идею: «Всем, кто подписал петицию против парада, организовать коллективную подачу в суд на представителя Министерства обороны за оскорбление чести и достоинства. Потому что за слова вообще не отвечают, да и за действия не очень».

— З такім заявамі трэба разьбірацца адвакату. Лічу, такі чалавек не павінен займаць такую пасаду, яго трэба зь Мінабароны звальняць. Бо гэта зь ягонага боку пэўная публічная зьнявага — маўляў, у тых, хто падпісваецца за забарону ў Менску ваенных парадаў, нібыта духоўны папярэднік — Вільгельм фон Кубэ. А што яшчэ? Ня ведаю, ці будуць людзі зьвяртацца ў суд, гэта іншым чынам будзе вырашацца. Але відавочна, што трэба падымаць пытаньне пра прафпрыдатнасьць гэтага чыноўніка, супрацоўніка Мінабароны, які сядзіць там на нашы грошы і гэтак выказваецца, — сказал Радыё Свабода блогер Антон Мотолько, который иницировал сбор подписей за отмену в Минске военных парадов.