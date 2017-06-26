Минобороны уже отчиталось, а государственные СМИ «не заметили» скандал с танком

«Салідарнасць» изучила сайты государственных газет и телеканалов в поисках новостей о ЧП во время репетиции парада.

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Новость о снесшем столб во время репетиции парада танке вторые сутки активно обсуждается в Байнете. ЧП в очередной раз вызвало дискуссию о целесообразности поведения в столице военных парадов, о положении дел в сегодняшней армии.

Но, судя по всему, резонансную аварию заметили не все. Или не захотели ее замечать.

«Салідарнасць» изучила сайты государственных СМИ. Единодушное игнорирование новости об аварии с участием танка в центре Минска впечатляет. Судите сами.

Сайт БЕЛТА в субботу сообщил об упавшей опоре, но это был не тот самый столб. В сообщении не указывалось точное место, где сложилась упомянутая опора, что стало причиной для небольшой волны шуток в соцсетях об искусстве замалчивать неудобные новости.

В воскресенье агентство продолжало не замечать новость о танке, сообщив о серьезном ДТП с участием белорусской фуры в Башкортостане.

Новость о фуре возглавляет рубрику «Происшествия» на сайте газеты «Советская Белоруссия». О танке ни слова.

«Меньше часа остается до старта генеральной репетиции. Движение у стелы перекрыли еще в 6 вечера. К этому моменту техника на радость минчан проехала по городу, чем вызвала бурю эмоций», — говорилось в субботнем сюжете телеканала Беларусь 1. О том, что вызвало бурю эмоций в районе станции метро «Московская» в сюжете не рассказали.

В рубрике «Происшествия» на телеканала СТВ 24 июня рассказывали о гибели студента на станции «Минск-Сортировочный».

Об упавшем фонарном столбе сообщил телеканал ОНТ, но снова не о том, который сбил танк.

Официально

В комментарии газете «Наша Ніва»пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны, полковник Владимир Макаров рассказал, что главной причиной аварии во время репетиции парада стали сложные погодные условия, а конкретно — скользкая дорога после ливня.

Экипаж танка, врезавшегося в столб, в параде 3 июля участвовать не будет

— Уже приняты все возможные меры, чтобы такое больше не повторилось: проведены дополнительные инструктажи и специальные занятия ответственных людей. Проверка по делу еще идет, согласно ее результатом будут приняты соответствующие решения и меры. Одно теперь возможно сказать точно: техника была исправна.

Отметим, что на сайте военного ведомства пока нет информации об инциденте.