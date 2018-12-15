В телеге сегодня. Нас вырастил Сталин!

Российский историк Леонид Млечин в своем Telegram-канале пишет про историю гимна СССР.

75 лет назад, 14 декабря 1943 года, политбюро утвердило Государственный гимн СССР. Во многих странах государственный гимн никогда не менялся. Это нерушимый и неприкасаемый атрибут государства. Иное дело — Россия.

При дворе императрицы Екатерины II оркестры играли «Гром победы, раздавайся». Музыку написал Юзеф (Осип) Козловский, директор музыкальной капеллы князя Потемкина-Таврического. Стихи — Гавриила Державина. После победы над Наполеоном при дворе императора Александра I зазвучало «Боже, храни короля», гимн Великобритании — союзника по совместной борьбе с Францией.

Первый гимн Российской империи был утвержден при Николае I и на английский манер начинался словами «Боже, царя храни». Музыку написал командир собственного его императорского величества конвоя Алексей Львов. Слова — Василия Жуковского. Впервые гимн исполнили 11 декабря 1833 года в Большом театре.

После Февральской революции гимном стала «Марсельеза» — свободомыслящие россияне воспитывались в восхищении перед французской революцией. Большевики предпочитали «Интернационал». Эта песня тоже пришла из Франции. Война заставила изменить многие идеологические ориентиры. В 1942 году началась работа над новым гимном. Сталину понравился текст, написанный поэтами Сергеем Михалковым и Эль-Регистаном (настоящее имя Габриэль Уреклян).

Музыка — Александра Александрова, руководителя ансамбля Красной Армии. Он был последним регентом церковного хора Храма Христа Спасителя. Он вынужден был скрывать любовь к церковной музыке, но в работе над гимном Советского Союза это как раз и пригодилось. Впервые гимн прозвучал по радио в ночь на 1 января 1944 года.

После ХХ съезда гимн исполняли без слов, поскольку в тексте восхвалялся Сталин. Поручили неутомимому Сергею Михалкову изъять Сталина. В мае 1977 года исправленный текст утвердили. Руководители советского государства и коммунистической партии слов не знали, но исправно шевелили губами. Появились магнитофоны, и в Кремлевском Дворце съездов запускали запись гимна. Так что первыми начали петь «под фанеру» не эстрадные певцы, а руководители партии и государства.

В перестроечные годы новое российское руководство захотело иметь свой гимн. В 1990 году комиссия при министерстве культуры РСФСР остановила свой выбор на «Патриотической песне» Михаила Глинки.

Путин, став президентом, предпочел вернуться к старому советскому гимну. Как и при Брежневе, музыку сохранили. Сергей Михалков умелой рукой еще раз приспособил старый гимн к потребностям нового времени.

Когда исполняют гимн, немногие высшие чиновники, представители элиты способны вспомнить слова третьей редакции. А если кто-то и шевелит губами, так ведь не слышно, какие именно слова он произносит. То ли привычное:

Союз нерушимый республик свободных

Сплотила навеки великая Русь.

То ли памятное старшему поколению:

Нас вырастил Сталин — на верность народу,

На труд и на подвиги нас вдохновил!

В телеге вчера. «Сдала далекую Родину с потрохами»