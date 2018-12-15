«Это уже не та армия, когда служили родители сегодняшних солдат». Министр обороны анонсировал изменения в отсрочках

Это прозвучало во время принятия присяги в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисове.

— У нас в стране получается, что значительная часть населения, которая должна выполнять воинский долг, не участвует в защите государства в военном отношении. По простым расчетам, около 80% молодых людей не получают военно-учетную специальность в Вооруженных Силах при прохождении срочной или других видов службы. Это влияет на состояние защищенности государства и обороноспособности, — отметил министр, сообщает БЕЛТА. — Поэтому тут мы видим единственный путь — внесение соответствующих изменений в законодательство по вопросам предоставления отсрочки. Конечно, это не будет объемно, но с определенной степенью необходимости, соблюдением принципов разумной достаточности и социальной защиты граждан.

По его словам, «естественно, останутся отсрочки в отношении семейного положения, состояния здоровья и по другим вопросам. Ведь Вооруженные Силы ни в коем разе не заинтересованы в том, чтобы молодой человек с каким-то заболеванием призывался в армию».

И добавил, что изменения вносятся в том числе для того, чтобы мотивировать молодых людей:

— Недавно принято постановление Минтруда и соцзащиты—- мы добились, чтобы военнослужащим срочной службы более чем в два раза увеличили денежное довольствие. Может быть, это мало по сравнению с заработком в IT-сфере, но тоже серьезно и значимо в государстве.

…Мы также занимаемся вопросами обустройства быта не только офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые проходят службу по контракту, но и срочников. Сейчас это уже не та армия, когда служили родители сегодняшних солдат. Это другие казармы, полигоны и иное отношение к военной подготовке. Нет у нас множества нарядов, которые были раньше. И когда некоторые пишут, что в армии траву красят и только листву убирают, — это неправда. Да, конечно, в хозяйственные дни чистят и убирают, но все остальное направлено на боевую подготовку. И это самое главное.