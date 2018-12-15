Зачем была выдумана байка про бакланов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что выдумал историю о бакланах, которые портят крышу стадиона «Зенит-Арена», чтобы отвлечь внимание от городских проблем.

«Жалко расставаться с мемом. Но дело было так. Мне позвонил [пресс-секретарь губернатора] Андрей Кибитов. Надо было переключить городскую повестку с двух вопросов. Болельщики «Зенита» готовили неприятные для Смольного кричалки, а параллельно гайд-парк переехал с Марсова поля в неизвестном направлении. В это время мой пресс-секретарь Елена Михина пришла с очередным интервью. А мы пытались развеять миф о стадионе, сказать, что это лучший стадион в городе, в стране. Я думаю, как бы отвлечь. Тукан, чайка… о, баклан! <…> Это была придуманная история. Но она мне так понравилась, я не готов расстаться со своим бакланом», — сказал Албин на вручении премии «Рейтинг влиятельности».

Главный редактор петербургского издания «Фонтанка» Александр Горшков в разговоре с Албиным отметил, что история про бакланов была выдумана вскоре после появления видео, в котором Георгий Полтавченко, на тот момент возглавлявший Петербург, сидит за столом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и скандирует «Ахмат — сила!». Видео опубликовали 13 августа 2017 года — перед матчем между питерским «Зенитом» и грозненским «Ахматом». Из-за ролика болельщики «Зенита» обвинили Полтавченко в предательстве клуба, отмечает «Медуза».

21 августа 2017 года Игорь Албин заявил в интервью изданию «Спорт день за днем», что бакланы разрушают светоотражающую пленку на крыше «Зенит-арены», чем вызывают протечки кровли. «Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки. В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами», — сказал Албин.

Этот прием сработал на все 100%. Общественность переключилась на обсуждение бакланов, Албина и создание мемов по этому поводу.

Так что, чиновники порой понарошку прикидываются идиотами. Хотя настоящих тоже хватает.