«Крумкачоў» заставили переименоваться. Они отомстили

Эпопея, связанная с футбольным клубом, восставшим, как Феникс из пепла, продолжается.

Краткое содержание предыдущих серий:

2014 год – создан клуб «Крумкачы». В первый же год существования он выходит из второй лиги в первую

2015 – «Крумкачы» завоевывают путевку в высший дивизион белорусского футбола.

2016-2017 – «Крумкачы» в элите. Им удается обыграть всю «большую тройку» – БАТЭ, «Шахтёр» и минское «Динамо.

2018 – Федерация футбола не дает лицензию «Крумкачам» для участия в очередном чемпионате – формально из-за того, что клуб не соответствует требованиям, предъявляемым к представителям высшей лиги. Создаётся новая команда – НФК «Крумкачы», которая заявляется во вторую лигу и занимают второе место, дающее право на повышение в классе.

Но тут заерепенилась федерация, которая явно неровно дышит к «Крумкачам». Мол, одни у нас уже де-юре есть (и неважно, что де-факто – нет), а потому допустить других в первую лигу никак не можем.

В сложившейся ситуации «Крумкачы» решили сменить название. Был объявлен конкурс на лучшую идею для нового имени.

В итоге, как сообщил клубный твиттер, принято решение остановиться на варианте «Футбольны клуб НФК». Аббревиатура расшифровывается как «Незвычайна фантастычная каманда». Процедура изменения юридического названия началась.

В общем, на абсурдные претензии федерации «вороны» ответили симметрично. Название «Незвычайна фантастычная каманда» явно украсит белорусский чемпионат толикой сюра. Хотя это, конечно, мелочь на фоне всей той ахинеи, которая уже существует в отечественном футболе.