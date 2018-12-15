Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В телеге сегодня. Нас вырастил Сталин!
«Это уже не та армия, когда служили родители сегодняшних солдат». Министр обороны анонсировал изменения в отсрочках
«Крумкачоў» заставили переименоваться. Они отомстили
Что из Договора о Союзном государстве так и осталось на бумаге
Министр финансов РФ: Россия не обещала Беларуси компенсаций за налоговый маневр
Карбалевiч: Беларусь уступае ў пэрыяд перамен
Фото дня. «Коммерсантъ» показал свою версию «несговорчивого Лукашенко»
Названа «праздничная» дата встречи Лукашенко и Путина
«Устроили расправу». Прокурор запросил наказание по делу о закупке топлива для Минобороны
Почему чиновники нас не слышат?
Лукашенко снова вспомнил об увлечении фото: «Я же бывший фотограф»
Багданкевіч: «Расея сёньня дзікая. Хіба можна думаць пра аб’яднаньне з такой краінай?»
На пресс-конференции с российскими журналистами Лукашенко сделал «рекламную паузу»
Как драка из-за трусов в бобруйском «секонде» переросла в уголовное дело
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Сигнал тревоги: Кремль вспомнил о мине замедленного действия
«Да господь с вами!» Оказывается, Лукашенко извинялся не перед Путиным
Факты, реплики, откровения: чем запомнится финал 14-го пресс-тура российских СМИ
БАТЭ отомстил клубу российского миллиардера и вышел в плей-офф Лиги Европы
Самый простой способ не стать «тунеядцем»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Эта искренность Кремля даже полезна». С белорусской делегацией отказались обсуждать скидку на газ
В телеге сегодня. «Ах, Батька, Батенька, нам половину бы того бурления, что в Парижé»
Карбалевич: «Выбор страны для шантажа России у Лукашенко был весьма точен»
Как ЦК КПСС приглашал в Москву берлинских гей-активистов
Что делать, если вы влюбились на корпоративе?
Чалый: «Страна начинает превращаться в швейцарский сыр с дырками»
В Фейсбуке секса нет. Как Цукерберг сломал свободный интернет
Байнет: «Экономическая модель Лукашенко напоминает дырявую лодку, плывущую посреди океана»
Класковский: «Белорусский Акела промахивается в главном»
Латынина: «Раньше анекдотов про Путина не было. А теперь они идут густо, как лосось на нерест»
Романчук: «Беларусь продолжает учить мир, как не нужно делать»
Заико: «Александр Григорьевич клюнул, как бедный карась, на обманку с российской нефтью»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как менялось отношение Лукашенко к бизнесу. В картинках
Как выглядит самая красивая женщина-полицейский Германии
7 способов выглядеть безупречно на фото для девушек с формами
Удостоверение Штази, выданное Владимиру Путину
Чем Румас совершенно точно отличается от предыдущих премьер-министров
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
15.12.2018
Михаил Миронович
«Крумкачоў» заставили переименоваться. Они отомстили

Эпопея, связанная с футбольным клубом, восставшим, как Феникс из пепла, продолжается.

Краткое содержание предыдущих серий:

2014 год – создан клуб «Крумкачы». В первый же год существования он выходит из второй лиги в первую

2015 – «Крумкачы» завоевывают путевку в высший дивизион белорусского футбола.

2016-2017 – «Крумкачы» в элите. Им удается обыграть всю «большую тройку» – БАТЭ, «Шахтёр» и минское «Динамо.

2018 – Федерация футбола не дает лицензию «Крумкачам» для участия в очередном чемпионате – формально из-за того, что клуб не соответствует требованиям, предъявляемым к представителям высшей лиги. Создаётся новая команда – НФК «Крумкачы», которая заявляется во вторую лигу и занимают второе место, дающее право на повышение в классе.

Но тут заерепенилась федерация, которая явно неровно дышит к «Крумкачам». Мол, одни у нас уже де-юре есть (и неважно, что де-факто – нет), а потому допустить других в первую лигу никак не можем.

В сложившейся ситуации «Крумкачы» решили сменить название. Был объявлен конкурс на лучшую идею для нового имени.

В итоге, как сообщил клубный твиттер, принято решение остановиться на варианте «Футбольны клуб НФК». Аббревиатура расшифровывается как «Незвычайна фантастычная каманда». Процедура изменения юридического названия началась.

В общем, на абсурдные претензии федерации «вороны» ответили симметрично. Название «Незвычайна фантастычная каманда» явно украсит белорусский чемпионат толикой сюра. Хотя это, конечно, мелочь на фоне всей той ахинеи, которая уже существует в отечественном футболе.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:16)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY