Что из Договора о Союзном государстве так и осталось на бумаге

Дмитрий Медведев огласил условие, при котором Россия готова пойти на уступки по вопросу нефти и газа.

Это «более углубленная интеграция» в рамках договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Согласно документу, у стран должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня, а также единый парламент.

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TUT.BY посмотрел, какие еще из важных пунктов, прописанных в договоре, Беларусь и Россия уже реализовали в рамках Союзного государства, а какие — нет.

Согласованная внешняя политика и политика обороны

Договор о создании Союзного государства был подписан в 1999 году в Москве президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом России Борисом Ельциным.

Как сказано в документе, его подписали, «руководствуясь волей народов России и Беларуси к единению и опираясь на общность их исторических судеб, заботясь о жизненных интересах своих граждан».

Договор содержит 71 статью, касающуюся различных сфер: торговли, ввоза товаров, владения, пользования и распоряжения движимым и недвижимым имуществом Союзного государства, прав граждан, борьба с преступностью и др.

Среди целей Союзного государства, прописанных в договоре, есть те, что уже реализованы. Например, создание единого экономического пространства — таковым в 2015 году стал ЕАЭС.

Есть среди целей и «проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны». Сказать, что первую часть пункта Беларусь выполняет безукоризненно, нельзя. Например, Крым официальный Минск считает украинским.

А вот политика обороны прописана не одним совместным документом. Так, в прошлом году в силу вступило соглашение между правительством Беларуси и России о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации.

По этому соглашению в период нарастания военной угрозы Союзному государству и в военное время Минобороны России готово обеспечить Беларусь военной техникой и всем необходимым вооружением. Кроме того, запасы вооружения и военной техники, которые российская сторона накапливает в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии могут быть переброшены в Беларусь.

Общая Конституция, общее налоговое законодательство

Согласно договору, по мере становления Союзного государства планировалось рассмотреть вопрос о принятии его Конституции. Кроме того, в Союзном государстве должны быть единые Высший Государственный Совет, парламент, Совет министров, Счетная палата, Комиссия по правам человека.

В 2007 году в интервью немецкому изданию «Die Welt» Александр Лукашенко заявил, что «Россия фактически полностью растоптала практически весь этот договор [о создании Союзного государства].

«Мы должны были выработать согласно Договору о создании Союзного государства некий образ, некую форму Союзного государства, и прописать в Конституции. Россия фактически полностью растоптала практически весь этот договор. Там прописано, что мы должны выработать Конституцию и принять на референдуме. Уже сколько времени прошло, Россия отказывалась принимать Конституцию на референдуме. Потому что их не устраивала равноправная основа этого Союза. Они не могут согласиться с тем, что главный принцип Союза — равноправие. Мы — большие, вы — поменьше, поэтому какое равноправие? Но так союзы не образовываются, вы же понимаете», — рассказывал президент Беларуси.

Предусматривалось и создание единого суда Союзного государства, в который должны входить 9 судей.

«Каждое государство-участник, органы Союзного государства могут передавать на рассмотрение суда любые вопросы, связанные с толкованием и применением настоящего договора, нормативно-правовых актов Союзного государства», — говорится в договоре.

Но из всех органов управления сегодня в Союзе функционируют Высший Государственный Совет, Совет министров и постоянный комитет Союзного государства. Единого парламента также сегодня нет, функции парламента Союзного государства выполняет парламентское собрание Союза Беларуси и России.

По задумке, в Союзном государстве должна быть единая валюта и должен работать единый эмиссионный центр. В начале 2000-х шла речь о том, что с 1 января 2005 года российский рубль станет единым платежным средством на территории двух стран, а 1 января 2008 года в союзном государстве будет введена единая валюта. Эти планы не сбылись из-за принципиальных расхождений сторон по ряду позиций, в том числе по вопросам создания единого эмиссионного центра. В 2009 году тогда председатель Нацбанка Петр Прокопович, говорил, что процесс перехода на российский рубль займет как минимум два-три года.

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В том же интервью немецкому изданию Лукашенко прокомментировал и предложении России ввести российский рубль в качестве единой валюты.

«В Беларуси сразу поняли, что потеря национальной валюты — это потеря независимости. Это, я грубо скажу — завтра, как в советские времена, в Кремль надо будет ездить за заработной платой. (…) Поэтому для нас, во-первых, было непонятно, почему нам вдруг предлагают российскую валюту. А, скорее всего, нам было понятно для чего: не мытьем, так катанием пристегнуть, а если не пристегнуть, так затащить в состав России.

И тогда мы сказали: мы не против единой валюты, но давайте в комплексе решим все вопросы. Конституцию примем, и там, в Конституции, будет прописано, какая валюта и так далее. Она будет принята на референдуме, уже от этого никуда не денешься. Нам сказали: нет, Конституция само собой, мы не готовы к этому, а вот валюту — берите», — рассказывал белорусский президент.

Кроме единой валюты, предполагалось, что в Союзном государстве будут действовать:

единая денежно-кредитная, валютная, налоговая и ценовая политика. Кстати, Союзное государство должно было и погашать внешний долг обеих стран-участниц;

единые правила конкуренции и защиты прав потребителей;

объединенные транспортная и энергетическая системы, взаимоувязанные системы связи, и телекоммуникаций;

единая торговая и таможенно-тарифная политика в отношении третьих стран, международных организаций и объединений;

единое законодательство об иностранных инвестициях, статистический и бухгалтерский учет, единые банки данных;

единая политика в области ценообразования, включая вопросы регулирования цен и тарифов.

Более того, Беларусь и Россия должны были построить общую таможню с единым порядком экспортного контроля, ведением единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения ввоза и вывоза. То есть, если бы такие условия были приняты, то обойти санкции на иностранную продукцию через белорусскую границу Россия не смогла и «белорусская папайя» не попала бы на российские прилавки.

Ничего из этих планов до сих пор не реализовано.

Путин мог стать главой Союзного государства?

В договоре о Союзном государстве создание должности президента Союза не прописано. Но в 2007 году Владимир Путин и Александр Лукашенко всерьез обсуждали Конституционный акт, который бы провозгласил союзное Государство России и Беларуси.

Проект документа был подготовлен и ждал подписания. Конституционный акт предполагал, что Беларусь и Россия станут субъектами Союзного государства, что тянуло за собой множество последствий. Так, например, отказаться от гражданства Союзного государства можно было бы лишь при условии прекращения гражданства Республики Беларусь для белорусов или гражданства Российской Федерации для россиян.

В Акте также было прописано, что высшим органом государственной власти Союзного государства является Высший Государственный Совет, а его председатель фактически осуществляет функции президента страны.

Именно он подписывает принятые Высшим Государственным Советом акты, а также законы Союзного государства, обращается к Парламенту с ежегодными посланиями, ведет международные переговоры и подписывает от имени Союзного государства международные договоры, представляет Союзное государство в отношениях с иностранными государствами и международными организациями, организует контроль за ходом реализации Конституционного акта, дает поручения Совету министров.

В 2007 году «Эхо Москвы» сообщало, что после подписания Акта, Владимир Путин покинет пост президента России и станет президентом Союзного государства, а Александр Лукашенко возглавит Союзный парламент. Этого так и не случилось.

Из Союза можно выйти?

Кроме целей и планов в договоре прописаны и условия существования союза. Так, каждое государство-участник сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб и другие атрибуты государственности. Государства-участники сохраняют свое членство в ООН и других международных организациях.

Условия выхода из Союзного государства также строго прописаны в договоре.

«Государство-участник с соблюдением его соответствующих конституционных процедур на основании всенародного референдума может принять решение о выходе из Союзного государства», — говорится документе.

О решении выхода из Союза глава Беларуси или России письменно уведомляет Высший Государственный Совет, парламент Союзного государства и другое государство-участник.

«Настоящий договор прекращает свое действие в отношении такого государства по истечении 18 месяцев с даты проведения в нем референдума по данному вопросу», — говорится в документе.

Но есть важный момент: выход из Союзного государства не касается выполнения обязательств, принятых на себя государствами-участниками, время реализация которых еще не закончилось.