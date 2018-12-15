Самые странные сексуальные обычаи народов мира

Все, что только можно себе представить в смелых фантазиях, и многое из того, что даже не пришло бы в голову, для некоторых — скучная обязанность и традиция.

Древний Египет

В древнеегипетской мифологии демиург Атум создал землю и небо из собственного семени (не надо иметь научную степень по истории и мифологии, чтобы догадаться, как именно это у него получилось). Приливы и отливы Нила тоже считались результатом мастурбации Атума.

Поэтому во время засухи «отцу народа» фараону приходилось сублимировать Атума и проделывать все те же самые процедуры прямиком в Нил, в то время как за ним наблюдали жрецы и сотни благодарных египтян.

Австралия

Некоторые племена в Австралии поклонялись духу секса Кананинья. Чтобы задобрить его, аборигены практиковали обмен женами (предполагалось, что с новой женой человек будто бы начинает новую жизнь, оставляя все прегрешения в прошлом) и ритуальные оргии.

Также существовала традиция, по которой юноши и девушки предпринимали путешествия на большие расстояния, чтобы найти себе сексуальных партнеров вдали от родного племени.

Гималаи

В некоторых высокогорных районах Гималаев была распространена традиция многомужества. Братья из одной семьи брали в жены одну женщину. Причина этого сугубо экономическая: в горах мало земли, пригодной для обработки.

В семьях, где рождалось больше одного сына, чтобы не делить землю, родители находили одну жену для всех сыновей сразу, чтобы те жили одной семьей дружно и счастливо.

Индонезия

Семь раз в год в Индонезии проходит праздник Пон. Жители отправляются на остров Ява, чтобы принять участие в ритуале привлечения счастья и удачи. Для этого надо всего-то заняться сексом с незнакомцем.

Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Удача придет к тебе только в том случае, если этим самым незнакомцем все семь раз за год окажется один и тот же человек.

Племя вудабе, Нигер

В племени «людей табу» или вудабе приняты ранние браки. Но раз в год на ритуальном празднике Геревол мужчины надевают богато украшенную одежду, раскрашивают лица и танцуют. Женщины (даже замужние) могут выбрать среди них новых мужей.

Если парочке удастся улизнуть с праздника незамеченными (например, старым мужем женщины), это считается конфирмацией брака, и пара может жить вместе открыто.

Гуахира, Колумбия

В округе Гуахира на северо-востоке Колумбии местные жители — индейцы — издревле практикуют ритуальные танцы. Во время танца женщина по кругу двигается в сторону мужчины, а тот пятится задом, отступая. Если же женщина случайно касается мужчины во время танца, то она обязана заняться с ним сексом.

Инис-Биг (Ирландия)

На крошечном островке Инис-Биг, принадлежащем Ирландии, живет община пуритан числом около 350 человек. Их основные занятия — земледелие и рыболовство. Секс в общине находится под запретом, для удовольствия его никто не практикует (такова официальная версия). А чтобы продолжить род, муж и жена делают это строго в миссионерской позе при выключенном свете и не снимая нижнего белья. Всякие разговоры о сексе на острове запрещены.

Эскимосы

Эскимосы считают, что во время неурожая, голода, болезней или любого другого несчастья, постигшего племя, нужно поменяться женами, чтобы запутать злых духов, сбить их с толку.

Гана

В западноафриканской Гане две преобладающие религии: христианство на юге и ислам на севере. Но еще два века назад местные жители поклонялись духам усопших предков и считали, что после смерти одного из супругов второго надо обязательно очистить от его духа. Для этого вдовцу или вдове предписывалось заняться сексом с первым же встреченным незнакомцем.

Непал

Народность лепча, насчитывающая всего 50 тысяч человек, обитает в Непале, Индии и Бутане. Часть из них — индуисты, остальные исповедуют тибетский буддизм. Несмотря на это, все они верят в шаманские ритуалы.

Один из них гласит, что мужчина должен непременно заняться сексом со своей женой на 3, 7 и 21-й день после рождения ребенка, чтобы ускорить процесс ее выздоровления.

Южная Африка

В некоторых племенах Южной Африки супружеская неверность строго карается. Мужчина подвергается порке колючими ветвями кустарника, а женщине во влагалище засовывают кактус.

У них же запрещен секс до захода солнца, во время шторма, после плохого сна или если мужчина на охоте убил питона либо гиену.

Конго и Судан

В Конго и Судане наказывают за адюльтер: обоих изменников жестоко убивают, причем мужчине отрезают верхнюю губу, уши, руки и пенис.

Мозамбик

Среди жителей Мозамбика и пигмеев поцелуи долгое время были запрещены, так как процесс обмена слюной считался нечистым. Что характерно, и те и другие практиковали ритуальные оргии на религиозных праздниках.

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