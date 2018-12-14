Министр финансов РФ: Россия не обещала Беларуси компенсаций за налоговый маневр

Беларусь и Россия опять делят нефтяные доходы. Тому виной так называемый налоговый маневр в РФ.

— Россия не давала Беларуси каких-либо обещаний по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ, — сказал Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Беларусь обсуждала вопрос компенсаций на заседании Совмина Союзного государства в Бресте. Силуанов сообщил: Россия предложила обсуждать экономическое сотрудничество «комплексно в русле совместных решений по исполнению Союзного договора 1999 года».

Как сообщает РБК, по мнению министра финансов РФ, многие положения Союзного договора не выполняются и необходимо придать новый импульс отношениям стран в рамках договоренностей, которые были заключены до этого.