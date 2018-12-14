Как выглядят и работают главные ярмарки западных соседей

В Европе начался сезон «рождественских ярмарок».
Таллин
Ярмарка в Таллине. Фото delfi.lv.
Расписание праздничных мероприятий ярмарки
Ярмарку в эстонской столице признали лучшей в Европе по итогам опроса European Best Destinations. Ей уступили ярмарки Страсбурга и Будапешта, сообщает delfi.lv.
На ярмарке работают праздничные магазины, а в выступлениях на сцене ярмарки всего поучаствуют около трех тысяч человек. Ярмарка работает до 7 января.
Время работы ярмарки:
Ежедневно с 10:00 до 20:00.
Праздничные кафе открыты с воскресенья по четверг с 11:00 до 22:00, а в пятницу и субботу – до 23:00.
Культурная программа проходит в пятницу и субботу с 17:00 до 19:00, а по воскресеньям – с 12:00 до 14:00, сообщает delfi.ee.
Вильнюс
Зажжение праздничной елки в Вильнюсе. Фото delfi.lt.
Ярмарка в литовской столице традиционно славится своей елкой – второй год подряд её признают одной из лучших в мире. На ней выступают разные артисты стран и работают магазинчики, а по всему центру города проходят праздничные мероприятия, сообщает delfi.lt.
Также по Вильнюсу курсирует рождественский поезд, который покажет жителям и гостям праздничный город (отправление – от кафедральной площади). Ярмарка продлится до 7 января.
Время работы ярмарки:
Понедельник: 12:00 – 21:00
Вторник-четверг: 11:00 – 21:00
Пятница-суббота: 11:00 – 22:30
Воскресенье: 11:00 – 21:00
24 декабря: 11:00 – 18:00
25-26 декабря: 12:00 – 22:00
31 декабря: 12:00 – 24:00
Рига
Ярмарка в Риге. Фото vzt.lv
В Риге пройдет не меньше девяти разных ярмарок, но центральная проходит на Домской площади. Здесь тоже можно вкусно поесть и послушать музыку, пообщаться с «дедом морозом», покататься на пони или каруселях, сообщает turgid.lv.
Там же можно увидеть одну из главных рождественских традиций Риги – в канун Рождества по улицам протаскивают деревянную колоду, которую потом сжигают.
Время работы ярмарки:
Понедельник-пятница и воскресенье: 10:00 – 20:00
Пятница-суббота: 10:00 – 22:00
24 декабря: 10:00 – 18:00
В новогоднюю ночь: 10:00 – 02:30
Варшава
Рождественская елка в Варшаве. Фото naszemiasto.pl
На ярмарке можно прикупить сладостей и сувениров, вкусно поесть и просто погулять по украшенному городу. Также в центре польской столицы открылся бесплатный каток (работает каждый день с 10:00 до 21:00). Ярмарка работает до 6 января, рассказывает wyborcza.pl.
Время работы ярмарки:
Воскресенье-четверг: 11:00 – 20:00
Пятница-суббота: 11:00 – 21:30