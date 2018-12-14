Как выглядят и работают главные ярмарки западных соседей

В Европе начался сезон «рождественских ярмарок».

Таллин

Ярмарка в Таллине. Фото delfi.lv.

Расписание праздничных мероприятий ярмарки

Ярмарку в эстонской столице признали лучшей в Европе по итогам опроса European Best Destinations. Ей уступили ярмарки Страсбурга и Будапешта, сообщает delfi.lv.

На ярмарке работают праздничные магазины, а в выступлениях на сцене ярмарки всего поучаствуют около трех тысяч человек. Ярмарка работает до 7 января.

Время работы ярмарки:

Ежедневно с 10:00 до 20:00.

Праздничные кафе открыты с воскресенья по четверг с 11:00 до 22:00, а в пятницу и субботу – до 23:00.

Культурная программа проходит в пятницу и субботу с 17:00 до 19:00, а по воскресеньям – с 12:00 до 14:00, сообщает delfi.ee.

Вильнюс

Зажжение праздничной елки в Вильнюсе. Фото delfi.lt.

Ярмарка в литовской столице традиционно славится своей елкой – второй год подряд её признают одной из лучших в мире. На ней выступают разные артисты стран и работают магазинчики, а по всему центру города проходят праздничные мероприятия, сообщает delfi.lt.

Также по Вильнюсу курсирует рождественский поезд, который покажет жителям и гостям праздничный город (отправление – от кафедральной площади). Ярмарка продлится до 7 января.

Время работы ярмарки:

Понедельник: 12:00 – 21:00

Вторник-четверг: 11:00 – 21:00

Пятница-суббота: 11:00 – 22:30

Воскресенье: 11:00 – 21:00

24 декабря: 11:00 – 18:00

25-26 декабря: 12:00 – 22:00

31 декабря: 12:00 – 24:00

Рига

Ярмарка в Риге. Фото vzt.lv

В Риге пройдет не меньше девяти разных ярмарок, но центральная проходит на Домской площади. Здесь тоже можно вкусно поесть и послушать музыку, пообщаться с «дедом морозом», покататься на пони или каруселях, сообщает turgid.lv.

Там же можно увидеть одну из главных рождественских традиций Риги – в канун Рождества по улицам протаскивают деревянную колоду, которую потом сжигают.

Время работы ярмарки:

Понедельник-пятница и воскресенье: 10:00 – 20:00

Пятница-суббота: 10:00 – 22:00

24 декабря: 10:00 – 18:00

В новогоднюю ночь: 10:00 – 02:30

Варшава

Рождественская елка в Варшаве. Фото naszemiasto.pl

На ярмарке можно прикупить сладостей и сувениров, вкусно поесть и просто погулять по украшенному городу. Также в центре польской столицы открылся бесплатный каток (работает каждый день с 10:00 до 21:00). Ярмарка работает до 6 января, рассказывает wyborcza.pl.

Время работы ярмарки:

Воскресенье-четверг: 11:00 – 20:00

Пятница-суббота: 11:00 – 21:30