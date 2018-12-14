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14.12.2018
Невзоров: «Война может начаться по совершенно идиотскому стечению обстоятельств»

Публицист назвал два пути, которые есть у России.

— Мы сегодня практически в любой новости, в любом событии, в любом явлении все равно ищем привкус тех глобальных событий, которые, увы, становятся для нас для всех реальностью. Мы все новости пробуем на вкус войны — большие, маленькие, — заявил Александр Невзоров в эфире Эха Москвы. — Понятно, что это для всех, в общем, конец всего — конец любых иллюзий, любых карьер, любого уюта, любых возможностей. И понятно, что эта война может начаться по совершенно идиотскому стечению обстоятельств, вылезти из любой мелочи, из какого-нибудь очередного, напавшего на Россию баркаса, и что в эту войну, как в черную дыру, уже будет затягивать всё.

Публицист отмечает, что у России есть два пути: либо пусть единения с миром, единение с Европой, с цивилизацией; либо прощание с миром и цивилизацией и конфликт с этим миром.

— Причем, понятно, что партнеры тоже не блещут, потому что вот, наконец, на 5-м году войны Порошенко заметил, что он находится в состоянии войны с Россией и об этом торжественно объявил. Но, в общем, что ждать от Порошенко? Он верующий кондитер. Он никакими другими достоинствами не наделен. Он милый дядька, мне он симпатичен. Но давайте будем абсолютно откровенны по поводу его действительных достоинств.

«Удавливание гусей тракторами, отсутствие сыра, беспросветица, прогрессирующая нищета — это всё в режиме борьбы с антихристом»

Александр Невзоров высказался также о бреде духовности и влиятельных идиотах в России — наборе чудовищных персонажей, которые транслируют свое мировоззрение.

— Вся эта публика не может иметь радикального влияния на Кремль, понятно, что они только резонируют на какие-то кремлевские движения. Потому что тот же самый Охлобыстин тоже выступил с программным заявлением про то, что вот Третья мировая неминуема, потому что у России есть одно настоящее призвание — это спасти мир от антихриста.

И теперь понятно, что удавливание гусей тракторами, отсутствие сыра, беспросветица, прогрессирующая нищета — это всё в режиме борьбы с антихристом.

А что такое Третий Рим? А Третий Рим — это вот те 30 миллионов очковых сортиров, которые до сих пор украшают и ближайшие 50 лет, вероятно, будут еще украшать пейзажи России.

По мнению Невзорова, бред духовности, который генерируют эти люди — это одна из самых опасных форм бреда, которой на протяжении многих веков приносилось в жертву развитие наука, любые перспективы, любые возможности.

— Бред духовности абсолютно ненасытен. К сожалению, он заразен. И оплачивать этот бред духовности приходится всем. Потому что это не только многомиллиардное содержание попов, их брюлики, их наряды, позолоченные помпоны на всяких их церквях, но это еще и необходимость постоянно поддерживать в боеготовности в неприкосновенности как главную скрепу эти 30 миллионов сортиров.

 
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