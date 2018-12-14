Факты, реплики, откровения: чем запомнится финал 14-го пресс-тура российских СМИ

Собрали самое любопытное.

Фото president.gov.by

Фон

Четырнадцатый пресс-тур российских журналистов в Беларусь традиционно закончился пресс-конференцией с участием Александра Лукашенко.

Встреча проходила на фоне очередного обострения в отношениях с Россией. Общению с прессой в Минске предшествовали перепалка в Санкт-Петербурге с Путиным по поводу цен на энергоносители, и последовавшие за ней прозрачные намеки от российского руководства о настоящей цене поддержки белорусской экономики.

Заступился за суверенитет так, что стало еще тревожнее

— Шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно. Мы должны идти к интеграции во имя единения наших народов, — заявил глава государства.

И добавил, что понимает намеки из Москвы: «Мол, получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России».

— Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны, — заочно ответил Лукашенко на предложения Медведева и тут же выдал собственное видение суверенитета:

— Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил. Это относительная независимость, я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И вы тоже не настолько независимы, но суверенны.

Пришлось оправдываться

Вспоминая недавний бурный разговор с президентом России, Лукашенко попытался опровергнуть свои же слова о принесенных Путину извинениях. Попутно он обвинил в искажении своих высказываний российскую прессу:

— Да господь с вами! Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться. Мы извинялись там… Я перед Николом извинялся, что на него нападал там по разным причинам. Путин извинялся перед всеми. Там же такая каша была… Назарбаев начал извиняться. И это действительно было — мы извинялись друг перед другом на этом заседании. Но они же (в российских СМИ) тонко и специально подсунули эту информацию.

Выступил против цензуры

— Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого. Я категорический противник кому-то закрывать рот, — заявил Лукашенко на встрече, на которую не пустили сотрудников БелаПАН и TUT.BY.

Смоленск наш?

На встрече глава Беларуси вспомнил о своих профессиях и увлечениях, рассказав о занятиях фотографий и дипломе историка. И тут же поделился мнением о значении Полоцкого княжества:

— Если следовать «Повести временных лет», то от полочан произошли и кривичи, и северяне, а значит, здесь — на белорусской земле — находится духовный корень всего российского северо-запада: Смоленска, Пскова, Брянска, Белгорода и Курска.

Рекламные паузы

Фото Игоря Ягубкова

Новинкой пятничного общения с прессой были рекламные паузы, которыми хозяин встречи заполнял промежутки между вопросами. Он приглашал гостей угощаться яблочным соком без сахара из его сада, а также конфетами с коньяком производства «Коммунарки».

Пять «последних» вопросов

Пресс-конференция продлилась четыре часа. Встреча начиналась крайне тягуче: за два часа были услышаны ответы лишь на пять вопросов.

Но потом конференция набрала привычные обороты. Чтобы ответить в конце на все вопросы журналистов, Лукашенко пожертвовал обедом. Участникам встречи так понравилось, что в итоге слова «последний вопрос» прозвучали пять раз.

Напоследок журналисты из России спрашивали Лукашенко о любимых животных, лекарстве от лицемерия и идеальном будущем Беларуси, которого у страны, по версии ее бессменного руководителя, нет.

О чистоте Минска и каналах Telegram

Почему в столице Беларуси так чисто?

— Школьники осенью берут грабельки, чтобы листву убрать. Зимой — снег. И рады, что им целый парк доверили, — откровенничал Лукашенко.

Также он рассказал, что иногда смотрит российский телеканал «Дождь», а также интересуется политическим инсайдом, публикуемым в Telegram.

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