Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Фото дня. «Коммерсантъ» показал свою версию «несговорчивого Лукашенко»
В телеге сегодня. «Сдала далекую Родину с потрохами»
Названа «праздничная» дата встречи Лукашенко и Путина
«Устроили расправу». Прокурор запросил наказание по делу о закупке топлива для Минобороны
Почему чиновники нас не слышат?
Лукашенко снова вспомнил об увлечении фото: «Я же бывший фотограф»
Багданкевіч: «Расея сёньня дзікая. Хіба можна думаць пра аб’яднаньне з такой краінай?»
На пресс-конференции с российскими журналистами Лукашенко сделал «рекламную паузу»
Как драка из-за трусов в бобруйском «секонде» переросла в уголовное дело
Как больницы и поликлиники будут работать в новогодние праздники
Дракахруст: «Пакуль «зялёных чалавечкаў» няма, але ёсьць выбар паміж платай сувэрэнітэтам ці грашыма»
Пелевин зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя
Почему «шпионка» Бутина признала вину в суде США
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Эта искренность Кремля даже полезна». С белорусской делегацией отказались обсуждать скидку на газ
Жителей Полоцка повеселила елка в центре города
Была водителем такси – стала проституткой. Как милиция ловит жриц любви в Минске
Блогер разоблачил сюжет БТ о протестах «желтых жилетов» во Франции
Откровения выпускников: «Противно было, что завкафедры отчитывал за фото в соцсетях»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
В телеге сегодня. «Ах, Батька, Батенька, нам половину бы того бурления, что в Парижé»
Карбалевич: «Выбор страны для шантажа России у Лукашенко был весьма точен»
Как ЦК КПСС приглашал в Москву берлинских гей-активистов
Что делать, если вы влюбились на корпоративе?
Чалый: «Страна начинает превращаться в швейцарский сыр с дырками»
В Фейсбуке секса нет. Как Цукерберг сломал свободный интернет
Байнет: «Экономическая модель Лукашенко напоминает дырявую лодку, плывущую посреди океана»
Класковский: «Белорусский Акела промахивается в главном»
Латынина: «Раньше анекдотов про Путина не было. А теперь они идут густо, как лосось на нерест»
Романчук: «Беларусь продолжает учить мир, как не нужно делать»
Заико: «Александр Григорьевич клюнул, как бедный карась, на обманку с российской нефтью»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как менялось отношение Лукашенко к бизнесу. В картинках
Как выглядит самая красивая женщина-полицейский Германии
7 способов выглядеть безупречно на фото для девушек с формами
Удостоверение Штази, выданное Владимиру Путину
Чем Румас совершенно точно отличается от предыдущих премьер-министров
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
14.12.2018
Салiдарнасць
В телеге сегодня. «Сдала далекую Родину с потрохами»

Telegram-канал «СерпомПо» – про частичное признание вины «шпионки» Бутиной.

Гражданка России Мария Бутина, которую в США обвиняют в сговоре и незаконной лоббистской деятельности, частично признала свою вину в суде.

«Не тот нынче агент пошел.

Крепок телом, умеет стрелять, но слаб духовно.

Скрепки разболтались. Соединительные.

Мария Бутина сдала американскому суду свою далекую Родину с потрохами.

Пошла на сделку, признала вину, начала выдавать своих покровителей. Опозорила МИД России, который, как органчик, раз за разом повторяет последние полгода, что обвинения против Бутиной «сфабрикованы», дело против нее «инспирировано», сама она является «жертвой откровенного произвола».

Раз Бутина в американском суде признала вину, то значит все не так – обвинения против нее были выдвинуты правильные, и она виновна. И сама Бутина признательным соглашением об этом говорит – раскройте уши МИДовские лавровы и примкнутые к ним захаровы, застегните свои рты на молнии.

Отказалась Бутина гордо нести звание вставшего с колен путинского человека и патриота своей державы. Не пошла по великому терновому пути арм-дилера Бута, драг-трафикера «летчика» Ярошенко, вора-хакера Селезнева. Не верит Бутина в освобождающую из американской тюрьмы мощь великой путинской державы.

Но есть здесь и внутренняя гниль

Была бы Бутина уверена в своей правоте, поступила, как Олег Сенцов. Который и вины не признал. И в тюрьму сел надолго. И голодовку проводил. Его-то, говоря словами российского МИДа, не «запугали» и не сломили». Здесь не тот случай. «Своя рубашка ближе к телу». А далекая путинская Родина утрется. Ей не в первый раз потеть чепигами и мишкиными под разоблачениями.

И так же весь этот гнилой правящий российский коллектив думает и поступит так же, когда придется выбирать между своей шкурой и тем, что они впаривают сегодня народу из телевизора – про патриотизм и Родину, которая превыше всего.

Агент Бутина, одетая в оранжевый тюремный костюм, показала пример».

В телеге вчера. «Ах, Батька, Батенька, нам половину бы того бурления, что в Парижé»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.1 (оценок:9)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY