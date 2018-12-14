Названа «праздничная» дата встречи Лукашенко и Путина

На католическое Рождество.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин встретится с президентом Беларуси 25 декабря. «Да, я подтверждаю эту информацию», — подчеркнул он ТАСС.

На пятничной пресс-конференции для российских СМИ Александр Лукашенко отметил, что главным вопросом его предстоящей встречи с Путиным будет налоговый маневр, сообщает interfax.by.

— Самый главный вопрос — это вопрос экономический, который мы должны решать, это вопрос налогового маневра, чтобы не было так, что Лукашенко «сдал», как у нас некоторые оппозиционеры взвыли, Беларусь за бочку нефти.

По его словам, о конкретной дате встречи с Путиным он еще не договорился: «Договорились, что после заседания союзного Совмина, до Нового года встреча состоится».