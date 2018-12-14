«Устроили расправу». Прокурор запросил наказание по делу о закупке топлива для Минобороны

Суд Фрунзенского района Минска, который рассматривает дело о закупке топлива Минобороны, перешел к прениям сторон.

Гособвинитель Александр Толстогузов считает, что вина всех фигурантов уголовного дела в суде была доказана. Он попросил приговорить обвиняемых к длительным срокам заключения — от 6 до 10 лет в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. По данным следствия, государству был нанесен ущерб на 6 миллионов долларов.

Судебное разбирательство по делу о закупке зимнего дизельного топлива для Министерства обороны подходит к концу. В пятницу суд Фрунзенского района Минска перешел к прениям. Первым слово взял прокурор Александр Толстогузов, свою позицию о возможном наказании для фигурантов он высказывал полтора часа.

По его мнению, вину признали только бывшие сотрудники Минобороны Андрей Несмачный и Александр Прокопович. Остальные, бизнесмен Борис Лазерко, владелец фермерского хозяйство «Игуменское «Олег Хартанович, учредитель литовской компании «Аксамеда» Александр Кулагин, — нет.

Напомним, три месяца в суде слушается дело о закупке топлива для Миноброны. Среди обвиняемых пять человек: старший офицер первого отдела управления горючего и смазочных материалов Минобороны Андрей Несмачный, бывший сотрудник Минобороны Александр Прокопович, глава фермерского хозяйства «Игуменское» Олег Хартанович, бизнесмен Борис Лазерко и владелец литовской фирмы «Аксамеда» Александр Кулагин. Он единственный из всех фигурантов находится под стражей, остальные под домашним арестом, они заключили досудебное соглашение.

По версии следствия, топливо поступало по завышенным ценам. Например, если одна партия стоила 5,8 миллиона долларов, то обвиняемые присваивали себе 1,7 миллиона. Кроме того, бизнесменам предоставлялась инсайдерская информация о предстоящей закупке, за что сотрудники Минобороны, по данным обвинения, получали по 10−20 тысяч долларов.

Как рассказывал во время допроса в суде бывший сотрудник Минобороны Андрей Несмачный, ведомство закупалось специфическое дизельное топливо, которое не производилось в Беларуси. Этот вопрос пытались решить с 1990-х годов, шла переписка, но ведомству посоветовали найти выход самостоятельно. И оно нашло.

Четыре года подряд топливо поставляла литовская компания «Аксамеда», которая покупала продукт в России и продавала Министерству обороны. Владелец «Аксамеды» Александр Кулагин пояснял: узнать цену заранее нельзя, завод заранее не предоставляет такой информации, топливо изготавливается под заказ, а в цену закладываются риски.

Как считает сторона обвинения, действиями обвиняемых Кулагина, Хартановича, Лазерко нанесен ущерб государству на 6 миллионов долларов. Эти иски уже выставлены фигурантам для погашения, но они их не признают. Тот факт, что в суде некоторые изменили свои показания, прокурор объясняет желанием избежать уголовной ответственности. Он уверен, что во время предварительного расследования они давали «развернутые и последовательные показания».

— Обвиняемые прекрасно понимали, что указывают завышенную стоимость дизельного топлива, — говорит прокурор Толстогузов.

Он приводит пример из переписки Бориса Лазерко и другого бизнесмена: «Не нужно думать, что никто не заметит: одна тонна стоит на 500 долларов дороже». Кроме того, гособвинитель ссылается на явки с повинной, которые написали обвиняемые, где указывали не те факты, что во время судебного разбирательства.

Обращаясь к суду, Александр Толстогузов попросил признать фигурантов виновными почти по всем вменяемым им статьям: ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов), ч. 4 ст. 209 (Мошенничество в особо крупном размере), ст. 431 (Дача взятки), ч. 6 ст. 16 (Соучастие в преступлении), ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере). И отказывается от обвинения по ч. 2 ст. 216 (Причинение имущественного ущерба без признаков хищения).

Прокурор попросил всех без исключения признать виновными и приговорить к лишению свободы в колонии в условиях усиленного режима. Александра Кулагина — к 10 годам, Олега Хартановича — к 10 годам, Бориса Лазерко — к 8 годам, Андрея Несмачного — к 7,5 годам, Александра Прокоповича — к 6 годам. кроме того он просит конфисковать имущество и лишить права занимать определенные должности в течение пяти лет, а также лишить звания подполковник Андрея Несмачного и звания полковник Александра Прокоповича.

Он также попросил после оглашения приговора взять в зале суда под сражу Хартановича, Лазерко, Несмачного и Прокоповича, которые сейчас находятся под домашним арестом.

— Устроили расправу, — сказал во время перерыва Олег Хартанович.

По реакции фигурантов было заметно: они не ожидали, что прокурор запросит такое суровое наказание.

— Дают по максимуму, — сказал кто-то из присутствующих в зале.

Максимальное наказание, которое предусмотрено для обвиняемых, 10 лет лишения свободы.

Процесс продолжается.