Фотожабы: «Вам еще Альгерд интеграцию предлагал»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию расширенную подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

На пресс-конференции для российских СМИ Александр Лукашенко снова вспомнил об увлечении фото: «Я же бывший фотограф»

Следственный комитет и Генпрокуратура на этой неделе напомнили чиновникам об ответственности за коррупционные преступления

Европарламент принял резолюцию против строительства «Северного потока – 2»

«Эта искренность Кремля даже полезна». С белорусской делегацией отказались обсуждать скидку на газ

Белорусская компания извинилась перед зрителями «Первого канала» за фейк

В Фейсбуке секса нет. Как Цукерберг сломал свободный интернет

Франция расследует возможную причастность России к организации массовых беспорядков. Белорусское телевидение удивляет сюжетами о «желтых жилетах»

Главред «The New Times»: Путину, вышедшему из КГБ, совершенно непонятно, что свобода собраний — это право людей

Die Welt: Это удостоверение открывало агенту КГБ Путину двери в «Штази»

Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам

В российских новостях показали самого современного «робота Бориса». Он оказался человеком в костюме

В сети шутят: «На молодежном форуме Путина в Ярославле представили беспилотный автомобиль «Герасим»

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Старая пластинка. Долгоиграющая