Фотожабы: «Вам еще Альгерд интеграцию предлагал»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию расширенную подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
На пресс-конференции для российских СМИ Александр Лукашенко снова вспомнил об увлечении фото: «Я же бывший фотограф»
Следственный комитет и Генпрокуратура на этой неделе напомнили чиновникам об ответственности за коррупционные преступления
Европарламент принял резолюцию против строительства «Северного потока – 2»
«Эта искренность Кремля даже полезна». С белорусской делегацией отказались обсуждать скидку на газ
Белорусская компания извинилась перед зрителями «Первого канала» за фейк
В Фейсбуке секса нет. Как Цукерберг сломал свободный интернет
Франция расследует возможную причастность России к организации массовых беспорядков. Белорусское телевидение удивляет сюжетами о «желтых жилетах»
Главред «The New Times»: Путину, вышедшему из КГБ, совершенно непонятно, что свобода собраний — это право людей
Die Welt: Это удостоверение открывало агенту КГБ Путину двери в «Штази»
Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам
В российских новостях показали самого современного «робота Бориса». Он оказался человеком в костюме
В сети шутят: «На молодежном форуме Путина в Ярославле представили беспилотный автомобиль «Герасим»
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Старая пластинка. Долгоиграющая