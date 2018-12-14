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Общество
14.12.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Почему чиновники нас не слышат?

На заметку активистам и небезразличным горожанам – как добиваться, чтобы местные власти учитывали мнение людей.

Граждане Беларуси в последние годы все чаще пытаются высказать свое мнение относительно того, что происходит в их местности. Успешные истории, когда местным жителям удавалось спасти исторический район города от сноса или парк от вырубки ради застройки, вселяют надежду на то, что граждане имеют право участвовать в развитии своей местности. Но параллельно есть немало случаев, когда местные власти совсем не слышат своих сограждан, противостоящих невыгодным и вредным, по их мнению, проектам.

Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом, считающие, что производство может навредить здоровью жителей ближних деревень и районов города, уже 10 месяцев пытаются остановить строительство предприятия и даже добились встречи с министром природных ресурсов и охраны окружающей. Но несмотря на все усилия, возведение завода продолжается. Сейчас активисты собирают инициативную группу для проведения местного референдума по этому вопросу.

Идея провести референдум сама по себе хорошая. Более того, она может показать, как действительно относятся местные жители к подобной инициативе. Но проблема в том, что местный референдум власти могут свернуть на любом этапе, отмечает создатель проекта «Удобный город» Владимир Ковалкин.

Как стучать в двери чиновников, чтобы добиться успеха?

Шаг 1: Изучить дело

Кто-то рад строительству очередного торгового центра и дворца спорта, а кто-то недоволен, что придется искать новое место для прогулок. Но местные жители чаще всего — не специалисты в архитектуре, урбанистике, экологии или производстве. Изначально следует разобраться в ситуации и понять, на каком этапе находится процесс. Для этого предстоит собрать немало документов, проанализировать имеющуюся информацию по планируемой деятельности, изучить закон.

— Активистам и местным жителям предстоит узнать, предусмотрены ли общественные обсуждения. Если да, то были ли они. Мы обычно рекомендуем для оперативности не только звонить, ходить на приемы к местным органам власти и соответствующим структурам, чтобы быстрее понять ситуацию, но и запрашивать в письменном виде всю информацию и документацию по проекту, — делится активистка общественного объединения «Экодом» Марина Дубина.

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