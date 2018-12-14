Лукашенко снова вспомнил об увлечении фото: «Я же бывший фотограф»

Глава государства заполнил паузы на пресс-конференции для российских СМИ откровениями из своей биографии.

Лукашенко еще в 2017-м рассказывал о своем увлечении фотографией. Фото president.gov.by

— Я же бывший фотограф, — рассказал он журналистам об очередной своей профессии, напомнив также о дипломе учителя истории.

Лукашенко не впервые рассказывает об увлечении фото. В августе 2017-го в Александрии во время жатвы он получил в подарок снимок поля. На это он заметил, что не просто увлекается фотографией, а «когда-то профессионально работал в этой сфере».

Весной этого года на встрече с творческой молодежью в Белорусском государственном молодежном театре глава государства напомнил о своем увлечении:

— Сутками просиживал в фотолаборатории. Поэтому немного в этом понимаю.

В Минске прошла пресс-конференция Александра Лукашенко для российских журналистов и блогеров, находящихся в Беларуси в ежегодном пресс-туре с 11 декабря. Официальный Минск в четырнадцатый раз проводит подобное мероприятие для российской федеральной и региональной прессы.

На пресс-конференции с российскими журналистами Лукашенко сделал «рекламную паузу»