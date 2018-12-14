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Политика
14.12.2018
Салiдарнасць
«Да господь с вами!» Оказывается, Лукашенко извинялся не перед Путиным

На пресс-конференции для российских журналистов, на которую не были приглашены представители белорусских независимых СМИ, глава Беларуси расставил точки над «i».

Александр Лукашенко прокомментировал подробности газового спора на недавнем саммите в Санкт-Петербурге. Он заявил, что порой в российских СМИ необъективно освещают события, связанные с Беларусью, вплоть до фейков, пишет БЕЛТА.

— Они обязательно меня там за руки схватят, зная, что я, конечно, не пройду мимо микрофона, если человек спрашивает. Я уважаю журналиста, отвечаю ему на вопрос. Говорю, что там накал был, что пришлось друг перед другом извиняться. Что они делают: дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше, что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор.

Да господь с вами! Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться. Мы извинялись там… Я перед Николом извинялся, что на него нападал там по разным причинам. Путин извинялся перед всеми. Там же такая каша была… Назарбаев начал извиняться. И это действительно было — мы извинялись друг перед другом на этом заседании. Но они же (в российских СМИ) тонко и специально подсунули эту информацию.

Напомним, после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, на котором произошла пикировка между президентами Беларуси и России, Лукашенко раскрыл некоторые подробности российским журналистам: «Удалось обсудить в такой нехорошей форме, что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение. Вам лучше не слышать этого».

О горячем споре написали как российские, так и белорусские СМИ. Коммерсантъ, в свою очередь, отметил: Лукашенко говорил перед Путиным невероятные вещи.

Лукашенко: «Шантажировать нас бесполезно»

 
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