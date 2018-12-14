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Политика
14.12.2018
Салiдарнасць
На пресс-конференции с российскими журналистами Лукашенко сделал «рекламную паузу»

Предложил им выпить сок из его сада, а затем конфеты с коньяком.

— А что вы не пьете сок, он без сахара. Я специально распорядился вам его поставить, — после ряда ответов на вопросы сказал Александр Лукашенко визитерам из России, сообщает Спутник.

По его словам, в саду, который он лично посадил, в этом году было так много яблок, что он не знал, что с ними делать, и распорядился сделать сок без сахара.

Отметим, что, судя по фотографиям БЕЛТА, на круглом столе, за которым проходит встреча, возле каждого стояла бутылочка с соком.

Через некоторое время Лукашенко предложил журналистам попробовать конфеты производства «Коммунарки» с водкой. Но, как уточнила пресс-секретарь главы государства, они – с коньяком.

Он рассказал, что эти конфеты недавно передал одной из жен президента Судана.

В Минске прошла пресс-конференция Александра Лукашенко для российских журналистов и блогеров, находящихся в Беларуси в ежегодном пресс-туре с 11 декабря. Официальный Минск в четырнадцатый раз проводит подобное мероприятие для российской федеральной и региональной прессы.

Сотрудникам БелаПАН отказано в аккредитации на мероприятие без объяснения причин. Отказ также получил крупнейший белорусский портал TUT.BY.

 
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