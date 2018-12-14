Как больницы и поликлиники будут работать в новогодние праздники

Минздрав обнародовал праздничный график работы медучреждений.

Больничные организации 22 и 29 декабря будут работать по графику субботнего дня, 23 и 30 декабря — выходного дня, 24 и 31 декабря — рабочего дня, 25 декабря — праздничного дня, сообщает БЕЛТА.

Амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические организации, организации переливания крови, аптеки и организации медтехники 22 и 29 декабря будут работать по графику рабочего дня, 23 и 30 декабря — выходного, 24 и 31 декабря — субботнего, 25 декабря — праздничного дня.

На время рождественских и новогодних праздников служба скорой (неотложной) медпомощи перейдет в режим повышенной готовности.

Усилят работу и приемные отделения больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации.