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Как больницы и поликлиники будут работать в новогодние праздники
Минздрав обнародовал праздничный график работы медучреждений.
Больничные организации 22 и 29 декабря будут работать по графику субботнего дня, 23 и 30 декабря — выходного дня, 24 и 31 декабря — рабочего дня, 25 декабря — праздничного дня, сообщает БЕЛТА.
Амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические организации, организации переливания крови, аптеки и организации медтехники 22 и 29 декабря будут работать по графику рабочего дня, 23 и 30 декабря — выходного, 24 и 31 декабря — субботнего, 25 декабря — праздничного дня.
На время рождественских и новогодних праздников служба скорой (неотложной) медпомощи перейдет в режим повышенной готовности.
Усилят работу и приемные отделения больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации.