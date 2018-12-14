«Это шантаж не только Лукашенко, а всего белорусского народа»

Собрали реакцию лидеров мнений на брестские заявления Дмитрия Медведева.

Накануне в Бресте глава российского правительства Дмитрий Медведев говорил о готовности России к дальнейшему продвижению по пути строительства Союзного государства: включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты.

— В том порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, — напомнил российский премьер.

Заявления Дмитрия Медведева вызвали реакцию в Беларуси. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор.

Ярослав Романчук, экономист, руководитель Научного исследовательского центра Мизеса:

— Предложение Медведева — это не приглашение получить выгоду от российских институтов развития и роста. Это не «делай, как я, потому что у меня классно получается». Кремль резко активизировал политический сценарий принуждения Беларуси к интеграции.

По сути дела, речь идет о предложении Лукашенко грубого торга: «Ты соглашаешься с нашим предложением — мы оставляем за тобой пост президента Беларуси (с резко суженными полномочиями на уровне главы Татарстана, Башкортостана или Чечни). Еще внутренние цены на энергетические товары, кредиты, включение в российские госзакупки.

Такая постановка вопроса — политический шантаж. Шантаж не только Лукашенко, а всего белорусского народа. Принуждение к слиянию, которое будет иметь далеко идущие политические последствия для Беларуси, это ультиматум белорусским элитам, как тем, что при власти, так и тем, кто ее критикует.

Пришло время определяться, с кем каждый из нас, что каждый из нас готов сделать, чтобы сохранить независимость и радикально изменить саму власть.

Чтобы не она, не только Лукашенко, а полноценные демократические институты Республики Беларусь принимали участие в формулировке ответа Кремлю, чтобы мы все несли ответственность за этот выбор.

Андрей Дмитриев, сопредседатель «Говори правду»:

— С самого начала власть в Беларуси надеялась, что объединение в десятки раз превосходящим союзником позволит самим экономикой не заниматься. И, хотя российские власти в рамках интеграции неоднократно показывали, что не намерены выполнять ключевые положения, наши чиновники продолжают подписывать и подписывать соглашения, декларации и каждый раз рассказывать о невиданных перспективах.

25 лет прошло — пора признать, что Россия будет выставлять все новые условия за выполнение своих очень старых обещаний и никогда их не выполнит. Переходить к обсуждению любых предложений с их стороны стоит только после выполнения предыдущих договоренностей.

В Бресте премьер-министр Российской Федерации озвучил два варианта для Беларуси: «полный Союз» и «консервативный». Беларуси не подходят оба, так как они про одно и то же, снова ждать, надеяться и верить…

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Правительству Беларуси пришло время выбрать третий путь. Отказаться от советских мифов. Сделать упор не на поиске нефти и газа в России, а на развитии собственной экономики, чтобы быть способными, как и все другие государства, обходиться без ее бонусов, которых она даст на рубль, а в ответ возьмет на пять, и еще будем должны и виноваты.

Только так мы можем построить Беларусь для наших детей.

Сергей Наумчик, журналист:

— Як і прагназаваў, Масква патрабуе ліквідацыі беларускага і ўвядзеньня расейскага рубля («адзіны эмісійны цэнтар») — спасылаючыся на дамову 1999 г. паміж Ельцыным і Лукашэнкам, пра якую ў дзень падпісаньня Васіль Быкаў сказаў — «гэта ўвогуле злачынства стагодзьдзя. Гэта, безумоўна, генацыд беларускай нацыі — канец яе гісторыі».

Анатолий Шумченко, руководитель РОО «Перспектива»:

— Когда заговорили о равных условиях в союзном государстве, нам ответили, чего будут стоить эти принципы, достав из чулана договор 99 года — общие деньги, суды и так далее...

Беларусь мае быць незалежнай і ніякія падобныя Саюзы нам не патрэбны, калі яны пагражаюць нашаму суверэнітэту!

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